ارتفاع أسعار الذهب في مصر بفعل الصعود العالمي وتراجع الدولار الأمريكي

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية، تزامنًا مع صعود المعدن النفيس عالميًا وتراجع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية، وذلك بحسب آخر تحديثات السوق المحلية ، وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.



وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6085 جنيهًا، بينما بلغ عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المحلية – 5325 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 4564 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3550 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 42600 جنيهًا، مع اختلافات طفيفة بين التجار من منطقة لأخرى.



- العوامل المحلية المؤثرة على الأسعار

تتأثر أسعار الذهب في السوق المصرية بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

أسعار الفائدة الأمريكية التي تحدد جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين.

سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الذي يؤثر مباشرة على تكلفة الاستيراد والتداول.

الطلب المحلي الموسمي خلال فترات المناسبات والأعياد، ما يرفع الطلب على المصوغات.

تكاليف المصنعية والضرائب التي تختلف من منطقة لأخرى وتنعكس على السعر النهائي للمستهلك.

- اتجاهات الذهب في الأسواق العالمية

على الصعيد العالمي، واصل الذهب ارتفاعه خلال التعاملات الأخيرة مدعومًا بزيادة الطلب من قبل البنوك المركزية الأمريكية الكبرى التي رفعت احتياطاتها من المعدن الأصفر. وجاء ذلك وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي وتزايد التوترات الجيوسياسية التي دفعت المستثمرين إلى البحث عن الأمان في الأصول الثمينة.



- توقعات الخبراء للفترة المقبلة

يرى خبراء الاقتصاد أن استمرار هذا الاتجاه الصعودي مرهون بقرارات البنوك المركزية العالمية بشأن أسعار الفائدة والسياسات النقدية خلال الأسابيع المقبلة. كما أشاروا إلى أن أي تغيير في توجهات الفيدرالي الأمريكي قد يعيد رسم خريطة أسعار الذهب عالميًا، مما سينعكس بدوره على السوق المحلية المصرية.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025..واهتمام متزايد من المواطنين



تراجع أسعار الذهب اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025 وسط تأثر بالأسواق العالمية





