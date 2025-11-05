بكام النهاردة.. انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 انخفاضًا واضحًا مقارنة بتعاملات الأيام السابقة، متأثرة بتراجع سعر الأونصة عالميًا وزيادة قوة الدولار الأمريكي، وفقًا لآخر تحديثات سوق الذهب المحلية والعالمية ، وفيما يلي يعرض موقع الموجز التفاصيل.

- أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: سجل نحو 6040 جنيهًا للجرام.

عيار 21: بلغ حوالي 5285 جنيهًا للجرام.

عيار 18: وصل إلى 4530 جنيهًا للجرام.

عيار 14: سجل 3523 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: بلغ سعره 42,280 جنيهًا، وقد يختلف السعر قليلًا من تاجر لآخر تبعًا لمصاريف المصنعية والضرائب.

- عوامل مؤثرة في حركة الأسعار محليًا

تتغير أسعار الذهب في السوق المصرية بشكل مستمر نتيجة عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

1. السوق العالمية: ارتباط وثيق بسعر الأوقية بالدولار، حيث يؤدي ارتفاعها أو انخفاضها عالميًا إلى تحركات مباشرة في الأسعار المحلية.

2. سعر صرف الجنيه المصري: أي تراجع في قيمة الجنيه أمام الدولار ينعكس فورًا على أسعار الذهب محليًا.

3. الطلب المحلي: يزداد خلال فترات المناسبات والأعياد مما يرفع الأسعار نسبيًا.

4. تكاليف المصنعية والضرائب: تختلف من تاجر لآخر وتؤثر على السعر النهائي للمستهلك.

- تطورات السوق العالمية وتأثيرها على الذهب

شهدت أسعار الذهب عالميًا تقلبات حادة خلال الأسابيع الأخيرة نتيجة مجموعة من العوامل، أبرزها:

قرارات البنوك المركزية وخاصة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، والتي تقلل من جاذبية الذهب كملاذ استثماري.

التوترات الجيوسياسية والاقتصادية التي تدفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة كالمعدن الأصفر.

- نظرة مستقبلية

يتوقع خبراء السوق استمرار حالة التذبذب في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، وسط متابعة دقيقة لتحركات الدولار الأمريكي وقرارات الفيدرالي، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية العالمية التي لا تزال تؤثر بشكل مباشر على اتجاهات المستثمرين.

