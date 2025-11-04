siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads

بيزنس وبورصة

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025..واهتمام متزايد من المواطنين

اسعار الذهب
اسعار الذهب

شهدت الساعات الأخيرة زيادة ملحوظة في اهتمام المواطنين بأسعار الذهب اليوم  الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 ، داخل محلات الصاغة، تزامنًا مع التقلبات الواضحة التي يمر بها المعدن النفيس حيث يتأرجح الذهب بين الصعود والهبوط خلال الأيام الماضية.

تقرير محدث لحركة الأسعار وفي هذا السياق، يقدم موقع «الموجز» لقرّائه تقريرًا مفصلًا يوضح أسعار الذهب لجميع الأعيرة دون احتساب المصنعية، مع متابعة لحظية لتغيرات السوق المحلية والعالمية على مدار اليوم.

أسعار أعيرة الذهب اليوم في مصر

عيار 24: سجل نحو 6125 جنيهًا للجرام.

عيار 21: بلغ 5360 جنيهًا للجرام، وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلية.

عيار 18: وصل إلى 4594 جنيهًا للجرام.

عيار 14: سجل نحو 3573 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: سجل 42880 جنيهًا تقريبًا، وقد تختلف الأسعار قليلًا من تاجر لآخر تبعًا للمصنعية وسوق العرض والطلب.

لا يفوتك

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأحد وسط ترقب عالمي وتوقعات بزيادات جديدة

الذهب يواصل التحدي..أسعار غير متوقعة في تعاملات اليوم الأربعاء 29 اكتوبر 2025

العوامل المحددة لتحركات الذهب في مصر

تتأثر أسعار الذهب في السوق المصرية بعدة عوامل داخلية وخارجية، من أبرزها:

1. السوق العالمية: أي ارتفاع في سعر الأوقية عالميًا بالدولار ينعكس فورًا على الأسعار المحلية.

2. سعر صرف الجنيه: يتسبب تراجع الجنيه أمام الدولار في زيادة أسعار الذهب، والعكس صحيح.

3. الطلب المحلي: يزداد خلال فترات الأعياد والمناسبات، ما يرفع الأسعار مؤقتًا.

4. المصنعية والضرائب: تختلف من تاجر لآخر وتضاف إلى السعر الأساسي للجرام.

اختلاف المصنعية بين محال الصاغة

تتراوح قيمة المصنعية والدمغة بين 30 و65 جنيهًا للجرام، حسب نوع العيار وشكل المشغولات الذهبية، كما تختلف من محافظة لأخرى.
وتُمثل المصنعية عادة نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن المضافة في التصنيع انخفض العيار.
ويُعتمد على الوزن العالمي للأوقية (31.1 جرامًا) كمرجع رئيسي لتسعير السبائك والحُلي في الأسواق.

الفاتورة الضريبية.. ضمان للمشتري وحماية قانونية

يُنصح المشترون دائمًا بالحصول على فاتورة ضريبية معتمدة تتضمن:

رقم السجل التجاري للتاجر.

رقم البطاقة الضريبية.

رقم تسلسلي للفاتورة (سيريال نمبر).

نسخة أصلية وأخرى مطابقة مكربنة.

هذه الفاتورة تضمن شفافية التعامل وتحمي المشتري قانونيًا في حال وجود أي نزاع.

التوجهات العالمية وتأثيرها على الأسواق المحلية

تمر الأسواق العالمية للذهب بمرحلة من التذبذب نتيجة عوامل اقتصادية وسياسية، أبرزها:

قرارات البنوك المركزية، خاصة في الولايات المتحدة، بشأن أسعار الفائدة وتأثيرها على الدولار.

التوترات الجيوسياسية، التي تدفع المستثمرين حول العالم إلى شراء الذهب كملاذ آمن.

الذهب بين الادخار والاستثمار الآمن

رغم حالة التذبذب، يظل الذهب أحد أكثر أدوات الادخار والاستثمار أمانًا لدى المصريين، سواء للحفاظ على القيمة الشرائية أو كاستثمار طويل الأجل، وسط توقعات باستمرار حالة عدم الاستقرار السعري خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا: 

الطقس اليوم.. أجواء خريفية نهارًا وشبورة كثيفة صباحًا وارتفاع الحرارة جنوبًا

 

شبورة صباحية وأجواء خريفية مستقرة .. تفاصيل طقس الأحد في مصر

 

لا يفوتك

بعد خفض الفائدة الأمريكية.. أسعار الذهب ترتفع محليًا وتفاجئ السوق اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يفقد 400 جنيه في أسبوعين

الذهب يواصل الصعود ويشعل الأسواق المصرية اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025
تم نسخ الرابط