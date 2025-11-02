ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأحد وسط ترقب عالمي وتوقعات بزيادات جديدة

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد الموافق 2 نوفمبر 2025، ارتفاعًا جديدًا في مختلف الأعيرة داخل محال الصاغة، متأثرة بالتقلبات العالمية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، في وقت يسوده ترقب شديد من المستثمرين والمتعاملين في السوق المحلية والدولية ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.



جاءت أسعار الذهب في مصر اليوم على النحو التالي:

عيار 24: سجل 6120 جنيهًا للجرام.

عيار 21: بلغ 5355 جنيهًا للجرام.

عيار 18: وصل إلى 4590 جنيهًا للجرام.

عيار 14: حقق 3570 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: سجل 42,820 جنيهًا، ويختلف السعر من تاجر لآخر حسب المصنعية.

- أسباب ارتفاع أسعار الذهب محليًا

شهد السوق المحلي زيادة في الأسعار نتيجة مجموعة من العوامل المؤثرة، أبرزها:

1. ارتفاع الأسعار العالمية للأوقية ما انعكس مباشرة على السوق المصرية.



2. تراجع الجنيه أمام الدولار نظرًا لاستيراد الذهب بالعملة الصعبة.



3. زيادة الطلب المحلي خلال موسم المناسبات والأعراس.



4. اختلاف تكاليف المصنعية والضرائب من منطقة لأخرى، مما أدى لتفاوت الأسعار النهائية للمستهلكين.



- الذهب عالميًا بين التقلبات والتوقعات

على الصعيد الدولي، يواصل الذهب تحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي، رغم تباطؤ وتيرة الصعود خلال الأيام الأخيرة.

ويرجع ذلك إلى تأثير قرارات البنوك المركزية الكبرى وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية والاقتصادية التي تدفع المستثمرين إلى اقتناء الذهب كملاذ آمن.



- توقعات الخبراء للأسعار المقبلة

توقع خبراء الأسواق استمرار الاتجاه الصعودي المحدود خلال المدى القريب، في ظل ترقب نتائج اجتماعات البنوك المركزية الكبرى والتقارير الاقتصادية العالمية المنتظرة خلال الأسبوع الجاري، والتي ستحدد مسار أسعار المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا في الفترة المقبلة.

