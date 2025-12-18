ملايين "الست" في أسبوع واحد..كيف تصدرت مني زكي شباك التذاكر رغم الجدل؟

واصل فيلم «الست» بطولة النجمة مني زكي تحقيق حضور قوي في دور العرض السينمائي منذ طرحه، متصدرًا قائمة الإيرادات اليومية، في انطلاقة تؤكد أن اسم مني زكي لا يزال عنصر جذب جماهيري مهما اشتدت الانتقادات أو الجدل المصاحب لأي عمل فني. ورغم الهجوم الذي سبق العرض وبعده، نجح الفيلم في فرض نفسه كأحد أبرز الأعمال السينمائية خلال موسم الشتاء، ويستعرض الموجز التفاصيل.

إيرادات فيلم «الست» تؤكد جماهيرية مني زكي

حقّق فيلم «الست» بطولة مني زكي أمس الأربعاء إيرادات بلغت مليونًا و115 ألفًا و309 جنيهات، لترتفع الحصيلة الإجمالية خلال أول أسبوع عرض إلى 14 مليونًا و570 ألفًا و333 جنيهًا. هذه الأرقام تعكس حجم الإقبال الجماهيري على مشاهدة العمل، وتؤكد أن اسم مني زكي ما زال قادرًا على تحريك شباك التذاكر بقوة، حتى في ظل المنافسة والآراء المتباينة حول الفيلم.

الجدل لم يمنع النجاح.. مني زكي تتصدر المشهد

منذ الإعلان عن المشروع، ارتبط اسم مني زكي بحالة من الجدل، سواء بسبب طبيعة الدور أو تناوله لسيرة فنية بحجم أم كلثوم، إلا أن هذا الجدل لم يؤثر سلبًا على الإيرادات على العكس، ساهم في زيادة الفضول الجماهيري، وهو ما انعكس في الإقبال الكثيف على الفيلم، ليؤكد أن مني زكي واحدة من أكثر النجمات تأثيرًا في السينما المصرية.

قصة فيلم «الست».. معالجة مختلفة لسيرة أم كلثوم

يقدم فيلم «الست» بطولة مني زكي معالجة سينمائية خاصة للسيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، حيث يستعرض محطات إنسانية وفنية بارزة في حياتها، والعلاقات التي شكّلت مسيرتها الاستثنائية، ويعتمد العمل على رؤية درامية تمزج بين الواقع والخيال، وهو ما فتح باب النقاش حول حدود الإبداع الفني، خاصة مع تجسيد مني زكي لشخصية أيقونية بحجم أم كلثوم.

أبطال «الست» يدعمون تجربة مني زكي

يشارك مني زكي البطولة نخبة من النجوم، بينهم محمد فراج، أحمد خالد صالح، تامر نبيل، وسيد رجب، إلى جانب ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد حلمي، عمرو سعد، كريم عبد العزيز، نيللي كريم، وأمينة خليل، هذا الزخم الفني منح تجربة مني زكي دعمًا تمثيليًا واضحًا، وساهم في جذب شرائح مختلفة من الجمهور.

فريق العمل ورؤية فنية خلف الكاميرا

يحمل فيلم «الست» توقيع السيناريست أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، بينما شارك في الإنتاج كل من أحمد بدوي، تامر مرسي، محمد حفظي، فادي فهيم، ووائل عبد الله، وهذا التعاون الفني يعكس مشروعًا سينمائيًا ضخمًا، وضعت فيه مني زكي خبرتها واسمها في عمل يراهن على القيمة الفنية والنجاح التجاري معًا.

هل يستمر زخم الإيرادات مع مني زكي؟

مع استمرار العرض الجماهيري، يترقب صناع السينما ما إذا كان فيلم «الست» سيواصل تحقيق أرقام قوية خلال الأسابيع المقبلة، المؤشرات الحالية تؤكد أن مني زكي ما زالت قادرة على تصدر المشهد السينمائي، وأن الجدل لم يكن عائقًا أمام النجاح، بل ربما كان أحد أسباب تصاعد الاهتمام بالفيلم.

في النهاية، يثبت فيلم «الست» أن مني زكي اسم لا يمكن تجاهله في السينما المصرية، سواء من حيث التأثير الجماهيري أو إثارة النقاش الفني، وهو ما يجعل التجربة واحدة من أبرز محطات الموسم السينمائي الحالي.

