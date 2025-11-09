 بروفات مسلسل الست موناليزا تجمع مي عمر والمؤلف محمد سيد بشير والمخرج محمد علي

يعكف المؤلف محمد سيد بشير على تحضيرات مسلسل "الست موناليزا" مع النجمة مي عمر، على قدم وساق، استعدادًا للمنافسة بقوة في موسم مسلسلات رمضان 2026 ، ويعرض الموجز التفاصيل في السطور التالية.

واجتمع صناع المسلسل بحضور النجمة مي عمر والمؤلف محمد سيد بشير والمخرج محمد علي، والفنانة شيماء سيف ووفاء عامر، وأحمد مجدي، من أجل بروفات وتحديد أبعاد كل شخصية خلال الأحداث، الذي سيكون بمثابة مفاجأة مدوية للجمهور.

كما تستعد النجمة مي عمر لتفجير قضية هامة تخص النساء بتوقيع المؤلف محمد سيد بشير، وتقدم مي دور مختلف عما قدمته تمامًا على مدار السنوات الماضية بحبكة درامية ستشعل حماس الجمهور حلقة تلى الأخرى، وذلك في إطار اجتماعي على مدار 15 حلقة.

واستطاع محمد سيد بسير إنجاز شوطًا كبيرًا في كتابة حلقات المسلسل، استعدادًا لبدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك تحت قيادة شركة "ميديا لايف " للمنتج محمد عبد الوهاب وطارق فهمي.

أعمال المؤلف محمد سيد بشير

نافس المؤلف محمد سيد بشير في الماراثون الرمضاني الماضي 2025، مع الفنانة ياسمين صبري في مسلسل "الأميرة - ضل الحيطة"، وحققا نجاحًا كبيرًا من خلاله على مدار 15 حلقة، وذلك تحت قيادة المخرجة شيرين عادل، وشارك به العديد من الفنانين منهم: نيقولا معوض، هالة فاخر، وفاء عامر، مها نصار، عابد عناني.

كما شارك مؤخرًا في مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري في دورته الثامنة، كعضو لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، ومشاهدة العروض المسرحية وتقييمها مع كبار الصناع في مصر والوطن العربي الذي وصل عددهم في اللجنة إلى 50 عضوًا ما بين المنتجين والمخرجين والمؤلفين.

