غلق كلي لكوبري قصر النيل على مرحلتين لإجراء أعمال صيانة

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تنفيذ غلق كلي لكوبري قصر النيل المعدني على مرحلتين، بهدف تنفيذ أعمال الصيانة الإنشائية، مع توفير تحويلات مرورية بديلة لضمان انسيابية الحركة وراحة المواطنين، ويرصد الموجز التفاصيل.

المرحلة الأولى: غلق اتجاه ميدان الجزيرة إلى ميدان التحرير

تبدأ المرحلة الأولى من الغلق في الاتجاه القادم من ميدان الجزيرة نحو ميدان التحرير، مع تنفيذ التحويلات التالية:

غلق مدخل كوبري قصر النيل من ميدان الجزيرة.

توجيه المركبات يسارًا نحو شارع الجزيرة، ثم مطلع كوبري أكتوبر.

متابعة الاتجاه نحو مناطق وسط المدينة ومنزل كوبري أكتوبر وصولًا إلى ميدان الشهيد عبدالمنعم رياض.

مواعيد التنفيذ:

من الساعة 6 مساء يوم الجمعة 26/12/2025 وحتى 12 ظهر اليوم التالي.

تكرر الغلق يوم الجمعة 2/1/2026 في نفس المواعيد.

المرحلة الثانية: غلق اتجاه ميدان التحرير إلى ميدان الجزيرة

تستهدف المرحلة الثانية الاتجاه القادم من ميدان التحرير نحو ميدان الجزيرة، مع التحويلات المرورية التالية:

غلق مدخل شارع التحرير باتجاه كوبري قصر النيل.

توجيه المركبات إلى الدوران بميدان التحرير، شارع ميريت باشا، ميدان عبدالمنعم رياض، ثم مطلع كوبري أكتوبر.

توجه المركبات بعد ذلك نحو مناطق الجيزة ومنزل أكتوبر باتجاه شارع الجزيرة.

يشمل أيضًا غلق مطلع كوبري قصر النيل من نفق كمال الدين صلاح، مع تحويل المركبات لمحور كورنيش النيل.

مواعيد التنفيذ:

من الساعة 6 مساء يوم الجمعة 9/1/2026 وحتى 12 ظهر اليوم التالي.

يتكرر الغلق يوم الجمعة 16/1/2026 بنفس المواعيد.

تأمين الحركة المرورية

أكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة على: