حقيقة زيادة سعر الخبز المدعم.. التموين تكشف التفاصيل

في ظل تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي حول زيادة سعر الخبز المدعم، خرجت وزارة التموين والتجارة الداخلية لتضع حدًا لتلك الشائعات، مؤكدة أن سعر رغيف الخبز المدعم للمستهلك ثابت دون أي تغيير، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، في إطار حرص الدولة على دعم المواطن وتحقيق الأمن الغذائي دون تحميل الأسر أي أعباء إضافية، ويرصد الموجز التفاصيل.

التموين تنفي تمامًا زيادة سعر الخبز المدعم

أكد اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماعه مع عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن الوزارة لم تصدر أي قرار يتعلق بـ زيادة سعر الخبز المدعم، مشددًا على أن سعر الرغيف ثابت كما هو دون تغيير.

وأوضح أن الدولة ملتزمة بتحمل فارق التكلفة الناتج عن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج العالمية، لضمان استمرار منظومة الخبز المدعم بجودة عالية وسعر مناسب لجميع المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع مصلحة المواطن في المقام الأول.

اجتماع موسع لضمان استقرار منظومة الخبز المدعم

وخلال الاجتماع، ناقش نائب الوزير ورئيس شعبة المخابز موقف عمل المخابز البلدية وتوافر مستلزمات الإنتاج مثل الدقيق والسولار والخميرة.

وشدد الاجتماع على استمرار عمل اللجنة المشتركة بين الوزارة والشعبة العامة لمراجعة تكلفة إنتاج الخبز المدعم بشكل دوري، لضمان التوازن بين مصالح المواطنين وأصحاب المخابز وعدم تأثر جودة الرغيف بأي متغيرات في الأسعار العالمية.

متابعة يومية لضمان انتظام صرف الخبز المدعم

وأكدت وزارة التموين أنها تتابع بشكل يومي سير عمل المخابز في جميع المحافظات، لضمان انتظام صرف الخبز المدعم بالكميات والجودة المحددة لكل مواطن.

كما أوضح أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن فرق الرقابة التموينية المنتشرة على مستوى الجمهورية تتابع تنفيذ المنظومة والتأكد من عدم وجود أي مخالفات أو تجاوزات تمس رغيف الخبز المدعم الذي يعد من أساسيات الأمن الغذائي المصري.

رسالة طمأنة للمواطنين حول الخبز المدعم

وجهت وزارة التموين رسالة طمأنة واضحة إلى المواطنين، مؤكدة أن الخبز المدعم خط أحمر، وأن أي شائعات عن زيادته لا أساس لها من الصحة.

كما دعت المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، مشددة على أن المعلومات الصحيحة تُنشر عبر البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة.

الخبز المدعم رمز العدالة الاجتماعية في مصر

ويُعد الخبز المدعم أحد أهم ركائز منظومة الدعم في مصر، إذ يستفيد منه ملايين المواطنين يوميًا. وتحرص الحكومة على استمرار توفيره بنفس الجودة والسعر رغم التحديات الاقتصادية العالمية، تأكيدًا لالتزامها بمبدأ العدالة الاجتماعية.