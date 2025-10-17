بعد رفع أسعار السولار.. «شعبة المخابز» تكشف حقيقة زيادة سعر الخبز المدعم

ثبات سعر رغيف الخبز رغم تحريك أسعار الوقود

أكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز في مصر، أن سعر رغيف الخبز المدعم المخصص على بطاقات التموين سيظل ثابتًا عند 20 قرشًا للرغيف الواحد، موضحًا أن تحريك أسعار السولار والبنزين الذي تم إقراره مؤخرًا لن يؤثر على سعر الخبز المدعم في الوقت الحالي، ويرصد الموجز التفاصيل.

وأشار «غراب» إلى أن الدولة، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين، ستتحمل فارق التكلفة الناتج عن زيادة أسعار الوقود، لضمان استمرار إنتاج وتوريد الخبز المدعم للمواطنين بنفس السعر المتعارف عليه، دون أي أعباء إضافية على الأسر المصرية.

وزارة التموين تتحمل الفارق لضمان استقرار الأسعار

وأوضح رئيس الشعبة أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعمل على تثبيت أسعار الخبز المدعم، باعتباره أحد أعمدة منظومة الدعم الأساسية التي تمس حياة ملايين المواطنين يوميًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تتحمل فروق التكلفة الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود ومواد التشغيل والطاقة في المخابز.

وشدد «غراب» على أن الدولة حريصة على استقرار أسعار الخبز وعدم المساس به رغم الظروف الاقتصادية، مضيفًا أن الوزارة تتابع عن كثب أسعار مستلزمات الإنتاج، وتوفر الدعم اللازم للمخابز لضمان استمرار الإنتاج بنفس الكفاءة والجودة.

تحسين جودة الخبز ضمن أولويات التموين

وكشف رئيس شعبة المخابز أن وزارة التموين تعمل بالتعاون مع الشعبة العامة للمخابز على تحسين جودة رغيف الخبز بما يتماشى مع المواصفات القياسية، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام مباشر من القيادة السياسية لضمان حصول المواطن على منتج جيد بسعر عادل.

وأشار إلى أن التدريب المستمر للعاملين بالمخابز وتطوير خطوط الإنتاج من بين الإجراءات التي تتخذها الوزارة للحفاظ على جودة الخبز المدعم، وضمان عدم تأثر منظومة الدعم بارتفاع أسعار الطاقة.

تفاصيل زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد أعلنت، صباح الجمعة 17 أكتوبر 2025، عن رفع أسعار البنزين والسولار في مصر بنسب تتراوح بين 10.5% و13%، وذلك في إطار المراجعة الدورية للأسعار العالمية.

وجاء القرار ليشمل زيادة سعر البنزين 95 إلى 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا بنسبة ارتفاع 10.5%، بينما ارتفع بنزين 92 بنسبة 11.6% ليصل إلى 19.25 جنيهًا، وصعد بنزين 80 بنسبة 12.7% ليسجل 17.75 جنيهًا للتر.

أما السولار فشهد زيادة بنسبة 13% ليصل إلى 17.5 جنيهًا بدلًا من 15.5 جنيهًا.

الدولة تؤكد التزامها بحماية المواطن

واختتم «غراب» تصريحاته بالتأكيد على أن منظومة الخبز المدعم لن تتأثر بأي تغييرات في أسعار الوقود، مشددًا على أن الدولة ملتزمة بتقديم الدعم الكامل للفئات الأكثر احتياجًا، ومستمرة في خطتها لتحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية محدودي الدخل.

