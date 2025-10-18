الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت.. خريفي معتدل ورياح تضرب الملاحة بخليج السويس

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت 18 أكتوبر، طقس خريفي معتدل في مجمله، مائل للبرودة خلال الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يميل الجو للاعتدال في أول الليل، ويكون مائلًا للبرودة في آخره ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

شبورة صباحية وسحب منخفضة

ومن المنتظر أن تتكوَّن شبورة مائية خفيفة إلى متوسطة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

كما تظهر سحب منخفضة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر على الأنشطة اليومية.

نشاط رياح واضطراب في حركة الملاحة

وأشارت الأرصاد إلى نشاط للرياح على سواحل البحر الأحمر وخليج السويس بسرعة تتراوح بين 40 و60 كم/س، مما يؤدي إلى اضطراب نسبي في حركة الملاحة البحرية، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 2 و3 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

القاهرة الكبرى: العظمى 29° – الصغرى 19°

الإسكندرية: العظمى 28° – الصغرى 18°

مطروح: العظمى 28° – الصغرى 17°

سوهاج: العظمى 35° – الصغرى 19°

قنا: العظمى 38° – الصغرى 21°

أسوان: العظمى 40° – الصغرى 24°

فيما يلي نصائح الأرصاد الجوية للمواطنين خلال فصلي الخريف والشتاء باختصار:

تُهيب هيئة الأرصاد الجوية بالمواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية أولاً بأول، وتجنب التعرض المباشر لتقلبات الطقس، خاصة خلال فترات الأمطار أو الشبورة.

كما تنصح بالقيادة بحذر على الطرق السريعة أثناء الضباب أو الأمطار، والابتعاد عن أعمدة الإنارة والكهرباء وقت سقوط الأمطار، مع تأمين الأسطح والممتلكات ضد الرياح.

ويُفضل ارتداء الملابس المناسبة للبرودة، وتهوية المنازل يوميًا، واستخدام وسائل تدفئة آمنة، وعدم إشعال الفحم أو الحطب في الأماكن المغلقة.

وتؤكد الهيئة أن الالتزام بهذه التعليمات يحافظ على السلامة العامة ويُقلل من المخاطر الناتجة عن التقلبات الجوية في فصلي الخريف والشتاء.

