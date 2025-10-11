طقس السبت في مصر: انخفاض درجات الحرارة واضطراب الملاحة البحرية

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم السبت 11 أكتوبر 2025، طقسًا خريفيًا معتدل الحرارة في الصباح، مائل للحرارة نهارًا على معظم الأنحاء، وحارًا نسبيًا في جنوب البلاد، بينما يكون لطيفًا ليلاً ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

تشهد بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء شبورة مائية صباحًا من الساعة 4 حتى 8 صباحًا، مع ظهور بعض السحب المنخفضة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى، قد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر.

كما يُتوقع اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، مع رياح تتراوح سرعتها بين 50 و60 كم/س، وارتفاع الأمواج بين 2 و3 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة في أبرز المدن:

القاهرة: العظمى 28° – الصغرى 21°

الإسكندرية: العظمى 27° – الصغرى 20°

مطروح: العظمى 26° – الصغرى 18°

سوهاج: العظمى 30° – الصغرى 20°

قنا: العظمى 33° – الصغرى 21°

أسوان: العظمى 34° – الصغرى 22°

فيما يلي أبرز نصائح هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين .

1. الحذر من الشبورة المائية

القيادة بهدوء خلال الساعات الأولى من الصباح لتفادي الحوادث.

تجنب استخدام الكشافات العالية أثناء الشبورة لأنها تقلل من وضوح الرؤية.

2. الاستعداد للأمطار

حمل مظلة أثناء الخروج، خصوصًا في المحافظات الساحلية والوجه البحري.

الابتعاد عن أعمدة الإنارة وأسلاك الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

عدم ركن السيارات أسفل الأشجار أو اللوحات الإعلانية في أثناء الرياح والأمطار الغزيرة.

3. التعامل مع الرياح وتقلبات الجو

غلق النوافذ جيدًا عند نشاط الرياح.

تجنب الوقوف بجوار الأشجار أو اللوحات المعدنية أثناء العواصف.

متابعة نشرات الطقس يوميًا لتجنب المفاجآت الجوية.

4. ارتداء الملابس المناسبة

ارتداء ملابس خريفية معتدلة في النهار، مع ملابس أثقل ليلًا بسبب برودة الجو.

تجنب التخفيف المفاجئ في الملابس لتفادي نزلات البرد.

5. نصائح عامة

متابعة تحذيرات هيئة الأرصاد عبر المصادر الرسمية.

تجنب الأنشطة البحرية في فترات اضطراب الملاحة.

الاهتمام بتدفئة كبار السن والأطفال ليلًا مع انخفاض الحرارة.

