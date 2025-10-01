طقس الأربعاء.. شبورة مائية واضطراب بالملاحة والعظمى بالقاهرة 32 درجة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، أجواءً خريفية معتدلة في الصباح الباكر، حارة على معظم الأنحاء نهارًا، شديدة الحرارة بجنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل ليلًا ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

شبورة مائية كثيفة صباحًا

وأوضح الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة، أنه من المتوقع ظهور شبورة مائية من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا خاصة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

رذاذ خفيف وسحب منخفضة

وأضاف شاهين أن بعض السحب المنخفضة ستظهر على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

اضطراب في حركة الملاحة

كما حذّرت الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية غدًا على بعض مناطق البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح إلى ما بين 30 و50 كم/س، مع ارتفاع الأمواج بين 2 و3 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة: العظمى 32 – الصغرى 21

الإسكندرية: العظمى 30 – الصغرى 22

مطروح: العظمى 28 – الصغرى 20

سوهاج: العظمى 36 – الصغرى 22

قنا: العظمى 37 – الصغرى 23

أسوان: العظمى 39 – الصغرى 25

الأرصاد تحذر: تقلبات جوية خريفية تستدعي الحذر



أبرز تحذيرات الأرصاد:

نشاط الرياح: متوقع على فترات متقطعة، ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

فرص سقوط الأمطار: خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق الساحلية والدلتا.

انخفاض درجات الحرارة ليلاً: الأجواء تميل إلى البرودة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

تكوّن الشبورة المائية: على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما يؤثر على حركة المرور.

تقلبات سريعة: بين ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة نهارًا وليلاً، وهو ما قد يسبب إزعاجًا للمصابين بأمراض الجهاز التنفسي.



وأكدت الأرصاد أن هذه السمات تعد طبيعية لفصل الخريف في مصر، لكنها تتطلب الحذر، خاصة مع بدء عودة الطلاب والموظفين إلى الانتظام في مواعيدهم اليومية.

اقرأ أيضًا:

أجواء شديدة الحرارة نهارًا .. ورطوبة مرتفعة تعمّ البلاد غداً السبت

طقس الاثنين.. رطوبة مرتفعة وأمطار رعدية وهبّات حرارية تضرب عدة مناطق

