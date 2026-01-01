مواقيت الصلاة اليوم الخميس 1 يناير 2026 في القاهرة والمحافظات.. دليل يومي

تُعد مواقيت الصلاة اليوم من أكثر الموضوعات التي يحرص المسلمون على متابعتها بشكل يومي، لما تمثله الصلاة من مكانة محورية في حياة كل مسلم، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام، والوسيلة الأولى التي تربط العبد بربه على مدار اليوم. ومع حلول الخميس 1 يناير 2026، يزداد البحث عن مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات، خاصة مع اختلاف التوقيت بين المدن وتأثره بالموقع الجغرافي لكل محافظة، ويرصد الموجز التفاصيل.

أهمية مواقيت الصلاة في حياة المسلم

لا تقتصر مواقيت الصلاة على كونها مواعيد زمنية لأداء الفريضة فقط، بل تمثل نظامًا ربانيًا دقيقًا ينظم حياة المسلم اليومية. فالصلاة من الفجر حتى العشاء تُعيد ترتيب اليوم، وتمنح النفس طمأنينة، وتُجدد الصلة بالله عز وجل خمس مرات يوميًا، وقد ربط الإسلام أوقات الصلاة بحركة الشمس، في دلالة واضحة على الانضباط والدقة.

كيف يتم تحديد مواقيت الصلاة؟

تعتمد مواقيت الصلاة على الحسابات الفلكية المرتبطة بحركة الشمس الظاهرية، حيث:

يبدأ الفجر بطلوع الفجر الصادق.

بطلوع الفجر الصادق. يحين الظهر بعد زوال الشمس عن كبد السماء.

بعد زوال الشمس عن كبد السماء. يدخل العصر عند امتداد ظل الأشياء.

عند امتداد ظل الأشياء. يكون المغرب مع غروب الشمس.

مع غروب الشمس. ويبدأ العشاء بعد غياب الشفق الأحمر.

وقد اعتمد المسلمون قديمًا على الرؤية المباشرة، بينما أصبحت الحسابات الفلكية الحديثة أكثر دقة في العصر الحالي.

التكنولوجيا ودورها في تحديد مواقيت الصلاة

مع التطور التكنولوجي، أصبحت تطبيقات الهواتف الذكية والمواقع الإلكترونية مصدرًا رئيسيًا لمعرفة مواقيت الصلاة بدقة، حيث تعتمد على أنظمة GPS وخوارزميات فلكية متقدمة، ما يتيح معرفة التوقيت الصحيح للصلاة في أي مكان، مع تنبيهات الأذان وتحديد اتجاه القبلة.

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 1-1-2026 في القاهرة

وفقًا لبيانات الهيئة العامة للمساحة، جاءت مواقيت الصلاة في القاهرة كالتالي:

الفجر: 5:18 صباحًا

5:18 صباحًا الظهر: 11:58 صباحًا

11:58 صباحًا العصر: 2:47 مساءً

2:47 مساءً المغرب: 5:06 مساءً

5:06 مساءً العشاء: 6:29 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

الفجر: 5:25 صباحًا

5:25 صباحًا الظهر: 12:04 مساءً

12:04 مساءً العصر: 2:50 مساءً

2:50 مساءً المغرب: 5:09 مساءً

5:09 مساءً العشاء: 6:33 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم في أسوان

الفجر: 5:04 صباحًا

5:04 صباحًا الظهر: 11:52 صباحًا

11:52 صباحًا العصر: 2:53 مساءً

2:53 مساءً المغرب: 5:13 مساءً

5:13 مساءً العشاء: 6:31 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم في الإسماعيلية

الفجر: 5:15 صباحًا

5:15 صباحًا الظهر: 11:55 صباحًا

11:55 صباحًا العصر: 2:42 مساءً

2:42 مساءً المغرب: 5:01 مساءً

5:01 مساءً العشاء: 6:24 مساءً

فضل الصلاة وأثرها في تكفير الذنوب

أكدت الأحاديث النبوية الشريفة أن الصلاة كفارة للذنوب والخطايا، حيث شبّه النبي ﷺ الصلوات الخمس بالنهر الجاري الذي يغسل المسلم من ذنوبه. كما ورد في الحديث الشريف أن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما لم تُغشَ الكبائر، وهو ما يعكس عظمة هذه الفريضة وأثرها الروحي العميق.