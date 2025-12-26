”عشان تلحق الخطبة” .. ننشر مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025

تشهد محركات البحث ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الاستعلام عن موعد صلاة العشاء ومواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025، نظرًا لأهميتها الكبيرة لدى المسلمين وارتباطها بتنظيم شؤونهم اليومية.

ويحرص المواطنون في مختلف محافظات الجمهورية على متابعة مواعيد الصلوات الخمس بدقة، خاصة مع اختلاف التوقيت من محافظة إلى أخرى.

وفيما يلي مواقيت في بعض المحافظات المصرية:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة



الظهر: 11:55 صباحًا

العصر: 2:42 عصرًا

المغرب: 5:01 مساءً

العشاء: 6:24 مساءً



مواعيد الصلاة في محافظة الإسكندرية



الظهر: 12:00 ظهرًا

العصر: 2:45 عصرًا

المغرب: 5:03 مساءً

العشاء: 6:28 مساءً



مواقيت الصلاة في محافظة الإسماعيلية



الظهر: 11:51 صباحًا

العصر: 2:37 عصرًا

المغرب: 4:56 مساءً

العشاء: 6:19 مساءً



مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

الظهر: 11:42 صباحًا



العصر: 2:35 عصرًا

المغرب: 4:54 مساءً

العشاء: 6:15 مساءً



مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

الظهر: 11:48 صباحًا



العصر: 2:48 عصرًا

المغرب: 5:08 مساءً

العشاء: 6:26 مساءً

للصلاة فوائد عظيمة تشمل الروح والنفس والسلوك والمجتمع، ومن أبرزها:

أولًا: الفوائد الروحية



تقوية الصلة بالله وزيادة الإيمان والطمأنينة.

تهذيب النفس وتعويدها على الخشوع والانضباط.

مغفرة الذنوب ورفع الدرجات ونيل الأجر.

ثانيًا: الفوائد النفسية



الشعور بالراحة والسكينة وتقليل القلق والتوتر.

تعزيز الصبر والرضا والاتزان النفسي.

منح الإنسان طاقة إيجابية وبداية متجددة مع كل صلاة.

ثالثًا: الفوائد الاجتماعية



تعزيز روح الجماعة والتآلف بين الناس، خاصة في صلاة الجماعة.

ترسيخ قيم الاحترام والنظام والمساواة.

تقوية الروابط الأسرية عندما تُؤدّى الصلاة جماعة في البيت.

رابعًا: الفوائد السلوكية

تعويد الإنسان على الانضباط والالتزام بالمواعيد.

النهي عن الفحشاء والمنكر وتهذيب الأخلاق.

تقوية الإرادة وضبط النفس

خامسًا: الفوائد الجسدية (باعتدال)

حركات الصلاة تساعد على تنشيط الدورة الدموية.

الحفاظ على مرونة المفاصل مع الانتظام.

تنظيم نمط الحياة اليومية.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ﴾

