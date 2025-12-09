تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 في محافظات مصر

يواصل المواطنون في مختلف أنحاء الجمهورية البحث عن مواعيد الصلاة اليومية، عبر محركات البحث، للتعرّف على التوقيتات الدقيقة للصلوات الخمس والالتزام بأدائها في وقتها المحدد.

وفي هذا الإطار، يقدّم موقع «الموجز» لقرّائه خدمة يومية تتضمن نشر مواقيت الصلاة اليوم اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 ، وذلك وفق التوقيت المحلي لكل محافظة، تسهيلاً على المتابعين في جميع أنحاء مصر.

- القاهرة الكبرى

القاهرة: الفجر 5:28 ص، الظهر 12:37 م، العصر 3:58 م، المغرب 6:28 م، العشاء 7:43 م

الجيزة: الفجر 5:28 ص، الظهر 12:37 م، العصر 3:58 م، المغرب 6:28 م، العشاء 7:43 م

القاهرة الجديدة: الفجر 5:28 ص، الظهر 12:37 م، العصر 3:58 م، المغرب 6:28 م، العشاء 7:43 م

- الوجه البحري والساحل الشمالي

طنطا: الفجر 5:26 ص، الظهر 12:36 م، العصر 3:57 م، المغرب 6:27 م، العشاء 7:42 م

الإسكندرية: الفجر 5:27 ص، الظهر 12:36 م، العصر 3:57 م، المغرب 6:27 م، العشاء 7:42 م

رشيد: الفجر 5:26 ص، الظهر 12:36 م، العصر 3:57 م، المغرب 6:27 م، العشاء 7:42 م

- إقليم الدلتا

المنصورة: الفجر 5:26 ص، الظهر 12:36 م، العصر 3:57 م، المغرب 6:27 م، العشاء 7:42 م

الزقازيق: الفجر 5:26 ص، الظهر 12:36 م، العصر 3:57 م، المغرب 6:27 م، العشاء 7:42 م

دمياط: الفجر 5:26 ص، الظهر 12:36 م، العصر 3:57 م، المغرب 6:27 م، العشاء 7:42 م

- مدن القناة وسيناء

الإسماعيلية: الفجر 5:27 ص، الظهر 12:37 م، العصر 3:58 م، المغرب 6:28 م، العشاء 7:43 م

السويس: الفجر 5:27 ص، الظهر 12:37 م، العصر 3:58 م، المغرب 6:28 م، العشاء 7:43 م

شرم الشيخ: الفجر 5:31 ص، الظهر 12:38 م، العصر

- حكم صلاة الجماعة:

اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة؛ فهي سنة مؤكدة عند بعضهم، وفرض كفاية عند آخرين، وفرض عين عند غيرهم. صلاة الجماعة تقوي الروابط بين المسلمين وتزيدهم قربًا من الله، ويضاعف الله أجرها بسبع وعشرين درجة مقارنة بالصلاة الفردية.

- فضل وأهمية صلاة الجماعة:

تحظى صلاة الجماعة بمكانة خاصة في الإسلام وتتمتع بفوائد جمة. وقد وردت أحاديث نبوية تشير إلى فضلها، منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «صَلاةُ الرَّجُلِ في جَماعَةٍ تَضْعُفُ على صَلاتِهِ في بَيْتِهِ وفي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرينَ ضِعْفًا». صلاة الجماعة ترفع درجات المصلي وتكفر خطاياه، كما تصلي عليه الملائكة ما دام في مصلاه.

