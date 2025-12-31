هيئة المحطات النووية تكرم إيمان سعيد مسئول ملف الطاقة لدورها في تغطية المشروع النووي

كرم الدكتور شريف حِمِي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الصحفية إيمان سعيد مسئول ملف الطاقة بموقع الموجز، تقديرًا لجهودها المهنية ودورها المتميز في نقل وتوضيح إنجازات المشروع النووي المصري للرأي العام.

تكريم الصحفية إيمان سعيد مسئول ملف الطاقة بموقع الموجز

الموجز ينقل التفاصيل، وأكد رئيس الهيئة أن التغطية الإعلامية الواعية تمثل عنصرًا محوريًا في تعزيز وعي المجتمع بأهمية المشروع النووي، باعتباره أحد المشروعات القومية الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الإعلام يُعد شريكًا أساسيًا في دعم استمرارية المشروع وترسيخ الثقة المجتمعية به.

وأشاد الدكتور شريف حِمِي بالالتزام بالمصداقية والدقة المهنية في تناول ملف المشروع النووي، مؤكدًا أن تقديم المعلومات الموضوعية يسهم في خدمة أهداف التنمية الوطنية، ويعزز التواصل الفعّال بين مؤسسات الدولة والمواطنين.

واختتم رئيس الهيئة رسالته بتمنياته بمزيد من التوفيق والنجاح في المسيرة المهنية، مؤكدًا تقدير الهيئة للدور المسؤول للإعلام في دعم القضايا الوطنية.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن ما يشهده مشروع المحطة النووية بالضبعة يمثل خطوة مهمة في مسار امتلاك مصر لتكنولوجيا الطاقة النووية السلمية، مشيرًا إلى أن تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى وتوقيع أمر توريد الوقود النووي يعكسان تقدمًا ملموسًا في معدلات التنفيذ.

وأوضح الوزير أن المشروع يسهم في دعم أمن الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء، في إطار رؤية الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة.

مشروع المحطة النووية بالضبعة

ويُعد مشروع المحطة النووية بالضبعة أحد أكبر المشروعات القومية في قطاع الطاقة، حيث يضم أربعة مفاعلات نووية من الجيل الثالث المطوّر، بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 4800 ميجاوات، بما يعزز استقرار الشبكة القومية للكهرباء ويحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري.

تكريم الزميلة إيمان سعيد

ويُشكل هذا التكريم حافزًا لمواصلة العمل الصحفي المتخصص والمسؤول في مجال الطاقة، والاستمرار في تقديم محتوى مهني يعكس حجم الإنجازات الوطنية، ويسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية.

وكانت هيئة المحطات النووية احتفلت فى نوفمبر الماضى بالعيد النووي الخامس حيث شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في مراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة النووية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالعيد المصري الخامس للطاقة النووية، الذي يوافق التاسع عشر من نوفمبر من كل عام.

ويُعد وعاء ضغط المفاعل من أهم مكونات الوحدة النووية، إذ يحتوي على قلب المفاعل حيث تتم سلسلة التفاعلات النووية المتحكم بها، ويتميز بقدرته العالية على تحمل الضغط ودرجات الحرارة المرتفعة، مع ضمان الإحكام الكامل ضد أي تسرب، مما يجعله عنصرًا رئيسيًا في منظومة الأمان النووي.

ومحطة الضبعة النووية هي أول محطة من نوعها في مصر، تتألف من أربع وحدات بقدرة 1200 ميجاوات لكل وحدة، وتُستخدم فيها مفاعلات الجيل الثالث+ من نوع VVER-1200.

اقرأ أيضا:

رئيس الوزراء يشهد توقيع أمر شراء الوقود النووي لمحطة الضبعة النووية

وزير الكهرباء: مصر تعيش لحظات تاريخية بتحويل حلم محطة الضبعة النووية إلى حقيقة