وزير الكهرباء: مصر تعيش لحظات تاريخية بتحويل حلم محطة الضبعة النووية إلى حقيقة

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر شهدت اليوم حدثا عظيما ونقلة نوعية على مسار المشروع النووى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

وأضاف فى كلمته من داخل محطة الضبعة النووية، خلال فعاليات تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى، وتوقيع أمر توريد الوقود النووي، بتشريف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس دولة روسيا الاتحادية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن تركيب وعاء ضغط المفاعل وتوقيع امر توريد الوقود النووي مع الجانب الروسي يعد خطوة استراتيجية جديدة في مسار المشروع، وعلى طريق امتلاك أول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية.

تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى

الموجز ينقل لكم التفاصيل،وقال الدكتور محمود عصمت، لتسمح لي الرئيس عبدالفتاح السيسي أن أحمل إليكم شكر أجيال عاشت المشروع النووي حلماً، وامتنان أجيال عاشته فكرةً، وعرفان أجيال عاشته أمنيةً، موجهاً عظيم الشكر إلى فخامة الرئيس السيسي، أن منح هذا الجيل هذه اللحظات التاريخية، حيث الحلم أصبح حقيقة، والفكرة تحولت مشروعاً، والأمنية تجسدت واقعاً، فى المحطة النووية بالضبعة، كمشروع هو الأكبر في العالم تحت الإنشاء من حيث تنفيذ 4 مفاعلات نووية في توقيت واحد قدرة 4800 ميجاوات لتوليد الكهرباء.





اضاف الدكتور محمود عصمت فى كلمته أن العلاقاتُ ممتدة، والمسيرةُ طويلة من العمل المشترك، والشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا الاتحادية ، منوها ان التفاهم والثقة المتبادلة بين الزعيمين العظيمين ، أثمرت مشروعاتٍ عديدة مشتركة يجرى العمل عليها ودعمت تسريع وتيرة الإنجاز في مشروع المحطة النووية بالضبعة، مضيفا ان مانشاهده اليوم دليل واضح ، حيث يُعد وعاء ضغط المفاعل من أهم وأضخم مكونات المفاعل النووي ، ومهمته الجوهرية احتواء التفاعل والتشغيل الآمن ، موضحا ان هناك سلسلة من الإنجازات سبقته على صعيد المشروع النووي، بدايةً من الصبة الخرسانية الأولى ، ومرورا بتركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدات النووية الأربع ، وهو مؤشر حقيقي لمدى التنسيق والتعاون والتكامل بين شركاء العمل والنجاح القائمين على المشروع من الجانبين المصرى والروسى ، مؤكدا ان ما نلمسه ونشهده اليوم بموقع المحطة النووية بالضبعة، لهو شاهدُ على عمل شاق لفرقٍ وأطقمِ مُدربةِ ومؤهلة تواصل الليل بالنهار لإنجاز المهمة.

فى ختام كلمته أكد الدكتور محمود عصمت، أنّ ما تشهده مصر حاليا من إحياء لتاريخها، وحضارتها العظيمة ، وبناء لحاضرها ،وصياغة شاملة لمستقبلها، وإطلاق العنان لقدرات وطموحات أبنائها، آخذة ًبأحدث التكنولوجيات ومتطلبات العلم الحديث، مبعثه وعى عميق، ورؤية ثاقبة، وإرادة حرة، وقرار مستقل ،لقائد آمن بشعبه ، فآمن به شعبه، وصدق مع الله، فألهمه صواب القرار، شكراً فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدم الدكتور عصمت التهنئة للعاملين بمناسبة العيد الخامس للطاقة النووية والتى يأتي تخليدا لتوقيع الاتفاقية الحكومية في 19 نوفمبر 2015، والتي أرست الأساس القانوني لإنشاء أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء في مصر وتعزيز القدرات الوطنية في مجال التطبيقات النووية السلمية.

