تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع المجلس الأعلى للطاقة لدعم الصناعة والاستثمار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى، بينهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب مسئولين من الوزارات والجهات المعنية، وعدد من الخبراء والمستثمرين، مع مشاركة رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عبر الفيديو كونفرانس.



- موافقة على توفير الطاقة للمصانع والمشروعات الحيوية

وافق المجلس الأعلى للطاقة خلال الاجتماع على تلبية احتياجات الطاقة لمجموعة من المصانع والمشروعات الحيوية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سواء كانت مشروعات جديدة أو توسعات للمشروعات القائمة. ويأتي ذلك في إطار دعم الدولة لتوطين الصناعات المختلفة، وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.



- تعزيز الصادرات الوطنية وفرص العمل ونقل التكنولوجيا

أكد المجلس أن توفير الطاقة للقطاع الإنتاجي يسهم في تعزيز الصادرات الوطنية من منتجات عالية الجودة، وتلبية احتياجات السوق المحلي، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى نقل التكنولوجيا المتطورة وتدريب الكوادر البشرية، وتنشيط الحركة بالموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية.



- دعم الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر لتحقيق الاستدامة

استعرض المجلس أيضًا الخطط المتعلقة بدعم استخدام الهيدروجين الأخضر والطاقة الكهربائية المتجددة في العمليات الإنتاجية، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وضمن جهود الدولة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحقيق الريادة المصرية عالميًا في مجال الطاقة النظيفة.

