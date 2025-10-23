السيسي يشكر ملك بلجيكا على دعم فلسطين ويدعوه لافتتاح المتحف المصري الكبير

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وبلجيكا، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بملك بلجيكا، فيليب، بالقصر الملكي في بروكسل، حيث أثنى على الموقف البلجيكي تجاه القضية الفلسطينية ودعا الملك لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر في الأول من نوفمبر المقبل، ويرصد الموجز التفاصيل.

اعتراف بلجيكا بالدولة الفلسطينية

أعرب الرئيس السيسي عن شكره العميق لملك بلجيكا على حفاوة الاستقبال، مشيدًا بالمواقف الشخصية للملك فيليب في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتي تجلت في قرار بلجيكا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأكد السيسي أن هذا الموقف يعكس التزام بلجيكا بالقضايا العادلة ويدعم السلام والاستقرار في المنطقة.

دعوة الملك لافتتاح المتحف المصري الكبير

خلال اللقاء، وجه الرئيس دعوة رسمية لملك بلجيكا للمشاركة في مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير، معتبرًا أن حضور الملك يحمل دلالة رمزية خاصة، نظرًا للاهتمام الكبير الذي توليه العائلة الملكية والشعب البلجيكي للحضارة المصرية العريقة، وأوضح السيسي أن هذا الحدث يمثل فرصة لتأكيد قوة الروابط الثقافية بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك في المجالات الثقافية والسياحية.

تفاصيل اللقاء الرسمي

شهدت مراسم الاستقبال الرسمي اصطفاف حرس الشرف الملكي بساحة القصر، حيث كان الملك فيليب في مقدمة مستقبلي الرئيس، واصطحب الرئيس إلى مكتبه الخاص لالتقاط صورة تذكارية، وأشاد الملك فيليب خلال اللقاء بالزيارة، معتبرًا أنها تعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر وبلجيكا على المستويين الرسمي والشعبي، كما أشاد بما تحقق من تطور ملموس في مجالات التنسيق والتشاور السياسي خلال السنوات الأخيرة.

حضر اللقاء الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والذي أكد أن هذه الزيارة تعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي بين البلدين.

تعزيز العلاقات المصرية البلجيكية

وتأتي زيارة الرئيس السيسي في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية بين مصر وبلجيكا تطورًا واضحًا في مجالات متعددة تشمل التعاون الاقتصادي، والثقافي، والسياسي، كما أكدت مصر خلال اللقاء حرصها على تعزيز التبادل الثقافي والسياحي، بما يتيح فرصًا أكبر للتعاون المشترك في مختلف المجالات.

من جانبها، أعربت بلجيكا عن اهتمامها بالحضارة المصرية ورغبتها في تعزيز التعاون المستقبلي، سواء في القطاعات الثقافية أو الاقتصادية، مع التركيز على دعم المشاريع الكبرى مثل المتحف المصري الكبير، الذي يُعد من أبرز المعالم الثقافية في مصر والمنطقة.

