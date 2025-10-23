محافظ المنيا يشيد بجهود السيسي لإنهاء حرب غزة ويعلن استعدادات المنيا الشاملة

أشاد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في إنهاء حرب غزة ونجاح مؤتمر شرم الشيخ للسلام، مؤكدًا أن مصر برهنت من جديد على ريادتها الإقليمية ودورها المحوري في ترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

خطة ترويجية بالمحافظة لدعم افتتاح المتحف المصري الكبير

أعلن المحافظ عن إطلاق خطة ترويجية موسعة داخل المدارس ومراكز الشباب ومكتبة مصر العامة، إلى جانب عرض فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير في الميادين العامة، بما يعكس عظمة الحضارة المصرية وريادة الدولة في الحفاظ على تراثها التاريخي.

رفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات

وخلال اجتماع المجلس التنفيذي، شدد المحافظ على جاهزية الأجهزة التنفيذية استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025، المقررة يومي 10 و11 نوفمبر المقبلين، مؤكدًا على الحياد التام وضرورة ظهور المحافظة بصورة حضارية، مع إلغاء الإجازات خلال فترة الاقتراع لضمان الانضباط الكامل بالمقار الانتخابية.

تكثيف الرقابة على الأسواق والمواقف العامة

وجّه المحافظ باستمرار الحملات التموينية والرقابية لضبط الأسعار ومنع أي استغلال للمواطنين، مع متابعة التزام المواقف العامة بالتعريفة الجديدة لوسائل النقل عقب تحريك أسعار الوقود، بما يحقق الانضباط ويحافظ على استقرار الخدمات.

استعدادات الطوارئ لمواجهة السيول

كما وجّه المحافظ بمراجعة جاهزية غرف الطوارئ والعمليات وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، إلى جانب تطهير مخرات السيول البالغ عددها 32 مخرًا على مستوى المراكز، بالتنسيق مع مديرية الري والوحدات المحلية لتأمين الأرواح والممتلكات.

توسعات تعليمية وفرص استثمارية جديدة في الصحة

وافق المجلس التنفيذي على تخصيص أراضٍ لإقامة مدارس جديدة بعزبة الصباح وديرمواس وتوسعة مدارس قائمة، ضمن خطة تستهدف تقليل الكثافات وتحسين البيئة التعليمية.

كما أعلن عن طرح فرص استثمارية لإنشاء مستشفيات خاصة ضمن المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين.

