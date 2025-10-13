ترامب يعلن من شرم الشيخ إنهاء حرب غزة وتوقيع اتفاق سلام تاريخي

شهدت مدينة شرم الشيخ المصرية انطلاق فعاليات قمة السلام حول غزة، برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة أكثر من 31 من قادة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، وفيما يلي يعرض موقع الموجز التفاصيل.

وخلال القمة، تم التوقيع على وثيقة شاملة للسلام بين إسرائيل وحركة حماس، بمشاركة الولايات المتحدة ومصر وتركيا وقطر، تمهيدًا لإنهاء الحرب وبدء مرحلة إعادة الإعمار في قطاع غزة.



ترامب: السيسي يقود دولة عظيمة.. وأردوغان وتميم قادة مذهلون

في كلمته خلال افتتاح القمة، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنه يقود دولة تمتد حضارتها لسبعة آلاف عام.

كما أثنى ترامب على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واصفًا إياه بـ"الرجل المذهل"، مشيدًا بقدرات الجيش التركي، ووجه الشكر إلى دولة قطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي وصفه بأنه "قائد استثنائي يحظى باحترام العالم".



السيسي: الشعب الفلسطيني يستحق الحرية والسلام خيارنا الإستراتيجي

وخلال المؤتمر الصحفي الختامي، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن "من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره والعيش بحرية وكرامة"، معربًا عن أمله في أن يطوي هذا الاتفاق صفحة مؤلمة في تاريخ البشرية.

وأضاف السيسي: "السلام لا تصنعه الحكومات وحدها، بل تبنيه الشعوب"، معلنًا أن العمل سيبدأ خلال أيام لإعادة إعمار قطاع غزة.



إشادة دولية بالدور المصري والقطري والتركي

أعرب الرئيس الأمريكي في تصريحات لشبكة فوكس نيوز عن تقديره لدور قطر والسعودية والإمارات والأردن ومصر في دعم جهود السلام، مؤكدًا أن المنطقة تمر بـ"فترة متميزة من التفاهم والتقارب".

من جانبه، أكد الرئيس السيسي أن الاتفاق يمثل "إنجازًا تاريخيًا"، مشددًا على أهمية ضمان دخول المساعدات وتسليم جثامين الرهائن الإسرائيليين، ومعلنًا أن ترامب هو القادر على تحقيق السلام الحقيقي في المنطقة.

وثيقة السلام.. وقف دائم للحرب وتبادل للأسرى

تضمنت وثيقة الاتفاق الشامل عدة بنود أساسية، أبرزها:

وقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

تبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة بشكل عاجل.

تشكيل إدارة فلسطينية انتقالية لتسيير شؤون القطاع تمهيدًا لإعادة الإعمار.



مرحلة جديدة لإعادة الإعمار وإحياء مسار السلام

وصف ترامب الوثيقة بأنها "تاريخية وغير مسبوقة"، مؤكدًا أن الحرب في غزة انتهت رسميًا، وأن المساعدات الإنسانية بدأت في التدفق نحو القطاع.

وأشار إلى أن مرحلة إعادة البناء ستكون التحدي الأكبر، موجهًا الشكر للدول العربية والإسلامية المشاركة في دعم العملية.



مشاركة دولية واسعة في القمة

شارك في القمة عدد من أبرز قادة العالم، من بينهم:

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والملك الأردني عبد الله الثاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

نحو شرق أوسط أكثر استقرارًا

تأتي قمة شرم الشيخ للسلام تتويجًا لمفاوضات مكثفة قادتها مصر وقطر وتركيا برعاية أمريكية، بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الأسبوع الماضي، ما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار وإحياء مسار السلام الشامل في الشرق الأوسط.



