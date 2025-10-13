ترامب: إيران لم تعد تمتلك برنامجًا نوويًا.. وتم تدميره بالكامل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن البرنامج النووي الإيراني انتهى تمامًا بعد سلسلة من الإجراءات والعقوبات القاسية، مشيرًا إلى أن واشنطن نجحت في تدمير القدرات النووية الإيرانية بالكامل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في قمة شرم الشيخ للسلام، والتي تجمع عددًا من قادة العالم لبحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وسبل دعم الاستقرار في المنطقة.

ترامب: نناقش مع القادة إعادة إعمار غزة

قال الرئيس الأمريكي إن هناك تقدمًا كبيرًا يحدث في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الجلسات المنعقدة في شرم الشيخ تركز على إعادة إعمار غزة ورفع الركام بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية.

وأضاف ترامب أن البحث جارٍ عن جثامين الرهائن بالتنسيق الكامل مع إسرائيل، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد جهودًا مكثفة لإعادة بناء القطاع وتثبيت الهدنة بشكل دائم.

إشادة بدور مصر في وقف حرب غزة

أشاد ترامب بالدور المحوري الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقف الحرب داخل قطاع غزة والتوسط بين الأطراف المتنازعة، مؤكدًا أن مصر أصبحت اليوم رمانة الميزان في المنطقة بفضل تحركاتها السياسية المتوازنة.

وقال: "الرئيس السيسي قام بعمل رائع لوقف حرب غزة، وسنواصل دعم جهوده في مسار السلام".

إيران "ترغب في صفقة" وتدعم اتفاق غزة

وتابع الرئيس الأمريكي: "طوال حياتي أبرم الصفقات، وإيران اليوم ترغب في إبرام صفقة جديدة"، مشيرًا إلى أن العقوبات المفروضة على طهران جعلت النظام الإيراني في مأزق اقتصادي صعب لا يمكنه تحمله طويلًا.

وأوضح أن إيران عبّرت عن دعمها لاتفاق غزة، مؤكدًا أن الوصول لهذا الاتفاق لم يكن ممكنًا دون الضربة التي استهدفت منشآت إيران النووية والتي "غيّرت قواعد اللعبة"، بحسب تعبيره.

السيسي يمنح ترامب "قلادة النيل"

وفي لفتة تقدير، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلادة النيل، أعلى وسام مصري، تكريمًا لدوره في دعم جهود السلام ونزع فتيل النزاعات، وخاصة مساهمته في وقف الحرب الأخيرة بغزة.

واستقبل الرئيس السيسي نظيره الأمريكي فور وصوله إلى مطار شرم الشيخ الدولي لحضور فعاليات القمة، التي تُعد واحدة من أهم القمم السياسية في المنطقة هذا العام.

سياق وتحليل

يأتي تصريح ترامب بشأن تدمير البرنامج النووي الإيراني في توقيت حساس، حيث تشهد المنطقة تحولات سياسية متسارعة، وتبدو الولايات المتحدة عازمة على إعادة رسم خريطة النفوذ في الشرق الأوسط من بوابة "الصفقات والسلام"، بحسب المراقبين.

ويؤكد مراقبون أن هذه التصريحات تمثل رسالة مزدوجة لإيران والعالم، بأن ملفها النووي أصبح تحت السيطرة، في حين تحاول واشنطن تعزيز دورها في قيادة التحالفات الإقليمية الجديدة.