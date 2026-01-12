ماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك اليوم الإثنين 12 يناير 2026

هناك الكثيرون يتابعون الأبراج والفلك يومياً قبل اتخاذ أي خطوة، رغبةً في معرفة يوم حظهم وما ينتظرهم.

ولهذا، يقدم موقع "الموجز"خدمة حظك اليوم لكافة الأبراج، ليتمكن القراء من الاطلاع على هذه التوقعات.

ونؤكد أن ما نقدمه هو للتسلية والترفيه فقط، فالغيب لا يعلمه إلا الله، وتبقى هذه التوقعات مجرد تقديرات.

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 12 يناير 2026



الحمل

نجاح مهني ملحوظ، لكن التسرع قد يسبب أخطاء. عاطفيًا، كن أكثر هدوءًا.

الثور

استقرار مالي يدعم خططك القادمة. عاطفيًا، تشعر بالطمأنينة.

الجوزاء

سوء فهم بسيط يحتاج توضيحًا سريعًا. عاطفيًا، الحوار هو الحل.

السرطان

دعم من شخص مقرب يساعدك على تجاوز عقبة. نفسيًا، تشعر بتحسن.

الأسد

فرصة للتميز أو الترقية. عاطفيًا، لا تهمل مشاعر الشريك.

العذراء

ضغط العمل يؤثر عليك، فانتبه لصحتك. عاطفيًا، تحتاج للهدوء.

الميزان

قرارات موفقة تعزز مكانتك المهنية. عاطفيًا، الأجواء مستقرة.

العقرب

مكاسب مالية غير متوقعة. عاطفيًا، حاول ضبط أعصابك.

القوس

نشاط وحيوية وفرص جديدة. عاطفيًا، تشعر بالتجدد.

الجدي

إنجازات متتالية تعزز ثقتك بنفسك. عاطفيًا، استقرار واضح.

الدلو

تحسن في العلاقات الاجتماعية. عاطفيًا، تواصل أفضل.

الحوت

هدوء نفسي واستقرار عاطفي.

طريقة معرفة برجك الفلكي :

تتألف الأبراج الفلكية من اثني عشر برجًا، ولكل برج تاريخ ميلاد محدد يميزه بصفات وشخصية وسلوك حياة مختلفة. تتأثر هذه الأبراج بحركة الكواكب، حيث يؤثر كل كوكب على برج معين. كما يرتبط كل برج بحجر حظ خاص به. وتنقسم الأبراج إلى أربع مجموعات: الأبراج الترابية (العذراء، الثور، الجدي)، الأبراج المائية (العقرب، الحوت، السرطان)، الأبراج الهوائية (الدلو، الميزان، الجوزاء)، والأبراج النارية (الأسد، القوس، الحمل).

تواريخ ميلاد كل برج ومدى التوافق بينها والكواكب المؤثرة عليها.

تواريخ الأبراج الفلكية:

- برج الحمل: 21/3 - 19/4

- برج الثور: 20/4 - 21/5

- برج الجوزاء: 22/5 - 21/6

- برج السرطان: 22/6 - 22/7

- برج الأسد: 23/7 - 22/8

- برج العذراء: 23/8 - 22/9

- برج الميزان: 23/9 - 23/10

- برج العقرب: 24/10 - 21/11

- برج القوس: 22/11 - 21/12

- برج الجدي: 22/12 - 19/1

- برج الدلو: 20/1 - 18/2

- برج الحوت: 19/2 - 20/3.

