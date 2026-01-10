صورة صادمة تشعل الجدل.. فتيات إيران يحتججن بحرق صورة خامنئي وإشعال السجائر

أثارت صورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي ، موجة واسعة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما ظهرت فتاة إيرانية تشعل سيجارة باستخدام صورة محترقة للمرشد الإيراني علي خامنئي، في مشهد اعتبره كثيرون تعبيرًا رمزيًا عن تصاعد الغضب الشعبي تجاه النظام الحاكم.



غموض حول مكان التقاط الصورة



ولم تتضح حتى الآن هوية الفتاة أو مكان التقاط الصورة، سواء داخل الأراضي الإيرانية أو خارجها، إلا أن تداولها الواسع أعاد تسليط الضوء على حالة الاحتقان السياسي والاجتماعي التي تعيشها إيران في الفترة الأخيرة.



رسائل سياسية مرافقة للصورة



وجاء تعليق مصاحب للصورة عبر مواقع التواصل يقول: "سقوط النظام الإيراني الحالي سيكون مقدمة لازدهار المنطقة بأكملها، ونهاية للإسلام السياسي"، في إشارة واضحة إلى رفض السياسات القائمة والدعوة إلى تغيير جذري في شكل الحكم.



موقف أمريكي داعم للاحتجاجات



وفي السياق ذاته، كتب عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري، بيت فالن، عبر منصة «إكس»، أن خامنئي ومساعديه ما زال لديهم خيار مغادرة إيران، مؤكدًا أن الشعب الإيراني يمتلك الحق الكامل في إقامة حكومة حرة بعيدًا عن القمع الديني.

قطع الاتصالات مع اتساع رقعة الاحتجاجات



وأضاف فالن أن هذه التطورات تتزامن مع نزول ملايين الإيرانيين إلى الشوارع استجابة لدعوة ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي، وانتشار الحراك الوطني في عدد من المدن والقرى، لافتًا إلى قطع خدمات الإنترنت وخطوط الهاتف في بعض المناطق في محاولة للسيطرة على الأوضاع.

البرلمان الأوروبي: نقف إلى جانب الشعب الإيراني



من جانبه، قال رئيس البرلمان الأوروبي، في رسالة مصورة، إن العالم يشهد مجددًا شجاعة الشعب الإيراني في مواجهة القمع، مؤكدًا أن أوروبا تقف إلى جانب الإيرانيين في مطالبهم المشروعة بالحرية والكرامة.



ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه إيران توترًا متزايدًا، وسط دعوات داخلية وخارجية لاحترام حقوق الإنسان والاستجابة لمطالب الشارع الغاضب.

