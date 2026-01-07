تحذير أمريكي صريح لطهران وسط تصاعد الاحتجاجات

حذر السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام من تصعيد غير مسبوق قد تقوده الولايات المتحدة ضد القيادة الإيرانية، مشيرًا إلى أن الرئيس دونالد ترامب قد يأمر باغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي إذا استمرت السلطات في قمع المتظاهرين وقتلهم، بالتزامن مع اتساع رقعة الاحتجاجات داخل إيران.

غراهام: ترامب ليس أوباما ويدعم المتظاهرين

وخلال مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» الأمريكية، وجّه غراهام رسالة مباشرة إلى المحتجين الإيرانيين، مؤكدًا أن واشنطن تقف إلى جانبهم، قائلاً إن دونالد ترامب يختلف عن سابقيه، ولن يقف مكتوف الأيدي أمام ما وصفه بالقمع الدموي.

تهديد مباشر لخامنئي

وفي تصعيد لافت، خاطب غراهام المرشد الإيراني علي خامنئي قائلًا إن استمرار قتل المتظاهرين المطالبين بحياة أفضل قد يدفع ترامب إلى إصدار أمر باغتياله، معتبرًا أن التغيير قادم إلى إيران، وقد يكون الأكبر في تاريخ الشرق الأوسط.

مقارنة بفنزويلا ورسالة إلى طهران

وأشار السيناتور الأمريكي إلى أن ما حدث في فنزويلا واعتقال الرئيس السابق نيكولاس مادورو يمثل رسالة واضحة للقيادة الإيرانية، مفادها أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع قمع الشعوب وارتكاب انتهاكات دموية بحق المتظاهرين.

احتجاجات واسعة وسقوط قتلى في إيران

وشهدت إيران خلال الأيام الماضية احتجاجات واسعة في عدد من المدن، على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية، تخللتها مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى من الجانبين واعتقال أكثر من ألف متظاهر.

ترامب: نراقب ومستعدون للتدخل

وفي أول تعليق له عقب اندلاع الاحتجاجات، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تراقب الوضع في إيران عن كثب، محذرًا من أن أي لجوء إلى القتل سيقابل برد قوي من الولايات المتحدة.

رد إيراني غاضب

من جانبه، ندد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بتصريحات ترامب، واصفًا إياها بالمتهورة والخطيرة، معتبرًا أنها تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار بلاده وتدخلًا في شؤونها الداخلية.