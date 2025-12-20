عمرو أديب عن صفقة الغاز مع إسرائيل: القلق على الأمن القومي حاضر

أكد الإعلامي عمرو أديب أن صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل دخلت حيز التنفيذ الرسمي، عقب الإعلان العلني لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الموافقة عليها أمام الرأي العام في إسرائيل، ما فتح باب الجدل مجددًا حول أبعاد الصفقة السياسية والاقتصادية والأمنية، ويرصد الموجز التفاصيل.

إعلان رسمي ودعم أمريكي واضح

وخلال تقديمه برنامج «الحكاية» المذاع على قناة MBC مصر، أوضح عمرو أديب أن الصفقة لم تعد مجرد تسريبات أو اتفاقات خلف الكواليس، بل أصبحت معلنة بشكل رسمي، خاصة بعد مباركة وزارة الخارجية الأمريكية لها، التي وصفتها بأنها نجاح للبزنس الأمريكي.

وأشار أديب إلى أن الصفقة تحظى بدعم أمريكي مباشر، وتشمل شركات أمريكية كبرى، ما يعكس وجود مصالح اقتصادية دولية مرتبطة بها، تتجاوز الإطار الثنائي بين مصر وإسرائيل.

أبعاد اقتصادية مرتبطة باستقرار المنطقة

وأوضح الإعلامي أن الصفقة لا تتعلق فقط بتوريد الغاز، بل تحمل أبعادًا اقتصادية أوسع، من بينها المساهمة في استقرار المنطقة، فضلًا عن دور محتمل في إعادة إعمار قطاع غزة، بحسب الرؤية الأمريكية المعلنة.

وأضاف أن الدولة المصرية تنظر إلى الاتفاق من زاوية المصالح الاقتصادية والاستراتيجية، وليس من منظور سياسي ضيق، خاصة في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي.

سعر تفضيلي وبنية تحتية قوية لمصر

وكشف عمرو أديب أن مصر تحصل على الغاز بسعر يقل بنحو 50% مقارنة بدول شقيقة أخرى، مؤكدًا أن هذا العامل يمثل مكسبًا اقتصاديًا واضحًا.

وأشار إلى أن القرب الجغرافي، إلى جانب امتلاك مصر بنية تحتية متطورة، وعلى رأسها مصنعا إسالة الغاز في دمياط وإدكو، يمنح الصفقة جدوى اقتصادية كبيرة، ويعزز من دور مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة.

امتداد لاتفاقيات سابقة بكميات أكبر

وأضاف أديب أن الصفقة الحالية تُعد امتدادًا لاتفاقيات سابقة، لكنها تختلف من حيث زيادة الكميات الموردة وطول مدة التعاقد، وهو ما يفسر الاهتمام الدولي بها والدعم الأمريكي المستمر لها.

موقف عمرو أديب الشخصي: القلق مشروع

ورغم حديثه عن المكاسب الاقتصادية، عبّر عمرو أديب بصراحة عن موقفه الشخصي قائلًا:

«أنا شخصيًا غير مرحب، ومش مرتاح وغير سعيد، وشايف إن الأمن القومي المصري أهم».

وأوضح أن هذا القلق لا ينفي أن الدولة المصرية تنظر للصفقة من زوايا متعددة، تشمل الالتزامات المرتبطة باتفاقيات السلام، والحفاظ على استقرار المنطقة، وتحقيق مصالح اقتصادية طويلة الأمد.

الصفقة بين المكسب الاقتصادي والحساسية السياسية

واختتم عمرو أديب حديثه بالتأكيد على أن الرؤية المصرية الرسمية تعتبر الصفقة مكسبًا اقتصاديًا مهمًا، خاصة في ظل الحصول على الغاز بأسعار أقل بكثير من الأسعار العالمية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الحساسية السياسية والأمنية ستظل حاضرة في تقييم الرأي العام لمثل هذه الاتفاقيات.