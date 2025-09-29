عمرو أديب يسخر من الانتقادات: الأهلي المهدد بالهبوط يقلب التوقعات

أثار الإعلامي عمرو أديب جدلاً واسعًا بتصريحاته عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، خلال حلقة برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، بعد أداء مميز للفريق الأحمر خالف التوقعات المسبقة، ويرصد الموجز التفاصيل.

أداء الأهلي يفاجئ الجميع

عبّر أديب عن اندهاشه من مستوى الأهلي، متسائلًا بسخرية: "هل هذا هو الأهلي الذي قيل إنه مهدد بالهبوط؟ أمال لو إمام عاشور كان موجود كان سيحدث ماذا؟". وأكد أن الفريق لعب بثقة وروح عالية وفرض شخصيته داخل الملعب، مشيدًا برجولته وذكائه التكتيكي واستغلاله للفرص.

أخطاء الزمالك تمنح الفوز للمنافس

ورغم تأكيده على أحقية الأهلي في الانتصار، انتقد أديب الزمالك بقسوة، واصفًا أخطاءه الدفاعية بـ"القاتلة". وقال: "في مباريات القمة التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق.. الأهلي استغل كل غلطة لصالحه، والزمالك كان قادرًا على تغيير النتيجة لكنه أضاع كل شيء بنفسه".

قرارات فنية مثيرة للجدل

سلّط أديب الضوء على اختيارات المدربين، مشيرًا إلى أن الأهلي راهن على لاعبين شباب أثبتوا جدارتهم، بينما فشل الزمالك في توظيف عناصره الأساسية. وانتقد غياب الجرأة والخطط الهجومية، مؤكدًا أن تغييرات الجهاز الفني للزمالك لم تُحدث أي تأثير، على عكس مرونة الأهلي وحُسن إدارته للمباراة.

ردود فعل جماهيرية متباينة

تناول أديب تفاعل الجماهير، موضحًا أن مشجعي الأهلي عاشوا أجواء فرحة عارمة، في حين خيّمت خيبة الأمل على جماهير الزمالك بعد ترجيح التوقعات لصالح فريقهم قبل اللقاء. ودعا جمهور الزمالك إلى التماسك وتقبّل النتيجة، معتبرًا القمة "يومًا لك وآخر عليك".

البعدان الفني والمعنوي

أكد أديب أن الأهلي لم يحقق فوزًا عابرًا، بل استعاد ثقته ورسم صورة جديدة أمام جماهيره وخصومه، بينما بات الزمالك مطالبًا بإعادة ترتيب أوراقه سريعًا لتجنب خسائر إضافية. وأشار إلى أن شخصية البطل ظهرت في أداء الأهلي رغم الغيابات والظروف الصعبة.

تعليق ساخر يشعل التواصل الاجتماعي

اختتم أديب حديثه بتعليق ساخر أثار تفاعلًا واسعًا: "كنا نظن أن الأهلي سقط.. لكنه ثابت على قدميه جيدًا.. أمال لو إمام عاشور كان موجود كنا سنفعل ماذا؟". واعتبر جمهور الأهلي التصريح إقرارًا جديدًا بقوة فريقهم، ليتحوّل التعليق إلى مادة ساخرة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.