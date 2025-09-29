5 ملفات عاجلة علي طاولة وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم الاثنين مع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم مناقشة العديد من الملفات الهامة ويستعرض "الموجز" تفاصيل الاجتماع خلال التقرير التالي.

شهد لقاء وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير الجارية في عدد من الشوارع والمناطق بالمحافظة وبصفة خاصة تطوير شارع إبراهيم بمنطقة الكوربة بمصر الجديدة وعدد من الشوارع في منطقة العتبة بالموسكي.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية حرص الوزارة علي إعادة الشكل الحضارى والجمالى لعدد من المناطق والشوارع الحيوية والخدمية بالعاصمة والقضاء على أى ظواهر سلبية أو عشوائية بما يساهم في راحة وسلامة المواطنين من السكان المقيمين أو المترددين على تلك المناطق وتسهيل حركة المرور والسيارات.

وأوضح محافظ القاهرة أن المحافظة تتابع أولاً بأول مستجدات تنفيذ مشروعات التطوير الجارية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وجهاز التنسيق الحضاري بما يساهم فى الحفاظ علي الطراز الحضاري والعمراني والمعماري و تحسين الصورة البصرية وعودة المظهر الجمالي لها.

كما تابعت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ القاهرة معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجارية علي أرض المحافظة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

وتطرق اجتماع وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة إلي استعراض معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الجاري 2025-2026 وعلى رأسها مشروعات تطوير ورصف الطرق والميادين والشوارع الرئيسية والفرعية وكذا تنفيذ بعض مشروعات الكهرباء الصرف الصحى وتحسين البيئة والتي ستعمل على تلبية احتياجات مواطني المحافظة في مختلف الأحياء وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطن.

وحرصت وزيرة التنمية المحلية علي متابعة جهود أجهزة المحافظة في التصدي لمخالفات البناء والمتغيرات المكانية غير القانونية علي مستوي أحياء محافظة القاهرة، مؤكدة على أهمية التعامل بكل حسم مع أي مخالفات أو تعديات يتم رصدها في المهد وإزالتها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، بأهمية المتابعة المستمرة لرؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية بالمحافظة لأداء الخدمات للمواطنين في المراكز التكنولوجية المختلفة وخاصة طلبات التصالح على مخالفات البناء وغيرها من الخدمات المحلية اليومية، وضرورة الاستماع للشكاوي والعمل علي حلها بصورة سريعة.

كما شهد الاجتماع كذلك استعراض جهود المحافظة في ملف النظافة والتي يتم من جانب هيئة نظافة وتجميل القاهرة وعدد من شركات القطاع الخاص للقيام بخدمات الجمع والنقل للقمامة ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحي الآمن للمخلفات بما يسهم في تحسين مستوى النظافة بالقاهرة والحصول على رضا المواطنين عن تلك الخدمة المهمة وإعادة الشكل الجمالي والحضاري للعاصمة خاصة في ظل مشروعات التطوير العمراني التي تشهدها خلال الفترة الجارية.

