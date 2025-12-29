حجز الحكم في قضية البلوجر هدير عبد الرازق بتهمة نشر فيديوهات خادشة

تفاصيل قرار المحكمة الاقتصادية

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية حجز محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها محمد علاء الشهير بـ«محمد أوتاكا»، لجلسة 26 يناير، للنطق بالحكم في القضية المتهمين فيها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويرصد الموجز التفاصيل.

إحالة القضية للمحاكمة وأولى الجلسات

كانت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة قد أحالت المتهمين إلى المحكمة الاقتصادية، بعد اتهامهما بنشر وعرض مقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة، تتعارض مع القيم المجتمعية، وحددت جلسة 15 ديسمبر لنظر أولى جلسات المحاكمة، ما أثار جدلًا واسعًا على منصات السوشيال ميديا.

تأييد حكم الحبس والغرامة

وجاء قرار حجز الحكم بعد تأييد محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، حكمًا سابقًا يقضي بحبس البلوجر هدير عبد الرازق لمدة عام كامل، مع تغريمها 100 ألف جنيه، على خلفية نشرها محتوى وُصف بأنه جريء وخادش للحياء، وسط مطالبات مجتمعية بتشديد الرقابة على المحتوى الرقمي.

تفاصيل الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية

وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت حكمًا بمعاقبة هدير عبد الرازق بالحبس سنة، وكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى غرامة 100 ألف جنيه، بعد ثبوت نشرها فيديوهات وصورًا مخلة بالآداب العامة عبر حساباتها الشخصية.

ما كشفته التحقيقات

أوضحت التحقيقات أن المتهمة قامت ببث محتوى يتضمن إيحاءات وتلميحات جنسية، بهدف الإغراء، في مشاهد اعتبرتها النيابة العامة خادشة للحياء العام، كما تضمنت بعض المقاطع عرضًا لملابس نسائية داخلية وإبرازًا لمفاتن الجسد، في مخالفة صريحة للقانون.

الاتهامات الموجهة للمتهمين

ووجهت النيابة العامة للبلوجر هدير عبد الرازق تهمًا تتعلق ببث محتوى يحرض على الفسق والفجور، وارتكاب فعل فاضح علني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذه الأفعال تمثل انتهاكًا للقيم الأخلاقية والمعايير القانونية المنظمة لاستخدام المنصات الرقمية.

ترقب للحكم النهائي

وتنتظر الأوساط الإعلامية ومتابعو مواقع التواصل الاجتماعي، جلسة 26 يناير المقبلة، التي ستشهد النطق بالحكم النهائي في القضية، وسط اهتمام واسع بتداعياتها على ملف تنظيم المحتوى الإلكتروني ومحاسبة صناع المحتوى المخالف.