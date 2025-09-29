مدبولي: القطاع العقاري قاطرة الاقتصاد وتصدير العقار أولوية لجذب الاستثمارات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا هامًا اليوم الإثنين ، لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بحضور أعضاء اللجنة وعدد من كبار المطورين العقاريين ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

أهمية التواصل مع اللجان الاستشارية

وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على حرصه الدائم على التواصل مع أعضاء اللجان الاستشارية المختلفة، انطلاقًا من الدور المحوري لهذه اللجان في تقديم رؤى وتوصيات للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة، وتحقيق أهدافها التنموية.

القطاع العقاري: قاطرة الاقتصاد الوطني

وأكد الدكتور مدبولي أن قطاع التطوير العقاري يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث يمثل قاطرة نمو للاقتصاد الوطني نظرًا لارتباطه بأكثر من 90 صناعة مختلفة، معربًا عن فخره بالخبرات المحلية المتاحة في هذا القطاع.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن السوق العقارية المصرية تتمتع بمزايا نسبية هامة، منها وجود مطورين على أعلى مستوى، ومشروعات عقارية متميزة تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات، لافتًا إلى أن تصدير العقار يمثل أولوية لتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.

منصة "تصدير العقار" لتسهيل التعاملات

من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول خطة تنفيذية لتصدير العقار المصري للأسواق الخارجية، عبر منصة "تصدير العقار" التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي توفر نافذة تفاعلية للمستثمرين والمشترين الأجانب، مع ربطها بالجهات المعنية لتسهيل إجراءات الشراء والتسجيل.

الترويج للعقار المصري في الخارج

كما تم خلال الاجتماع مناقشة استراتيجيات الترويج للعقار المصري في الخارج، لتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في المناطق الساحلية، مع التركيز على جذب العملة الصعبة وتنشيط السوق العقارية المحلية.

الإجراءات التنفيذية لتسجيل وتصدير العقار

وأشير خلال الاجتماع إلى البدء في الإجراءات التنفيذية لتسجيل وتصدير العقار، مع تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية لتسهيل إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية، سواء للمصريين أو الأجانب، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وتحقيق الأهداف الاقتصادية للقطاع.

