السيسي: الاقتصاد المصري في تحسن.. ووعي الشعب هو السند الحقيقي لمستقبل أقوى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الأوضاع الاقتصادية في مصر تسير نحو التحسن رغم التحديات الكبرى التي عصفت بالمنطقة خلال السنوات الخمس الماضية، بدءًا من جائحة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى حرب غزة ، وفيما يلي يعرض موقع الموجز التفاصيل.

الوعي الشعبي.. ذخيرة القوة والإرادة

وخلال جولته التفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية بالقيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، شدد الرئيس على أن وعي المصريين يمثل الرهان الحقيقي والذخيرة التي تمد الدولة بالقوة والإرادة لمواصلة العمل وتحمل الظروف الصعبة.

الشباب.. عماد المستقبل

وأوضح الرئيس أن مصر تعوّل على شبابها وفتياتها في بناء مستقبل أفضل، مؤكدًا أن منطقتنا تمر بمفترق طرق حاسم، ما يجعل وعي الأجيال القادمة الركيزة الأهم في مواجهة التحديات.

العمل والصبر طريق التغيير

وأشار الرئيس إلى أن الدول لا تتغير إلا بالصبر والعمل والإصرار، مؤكدًا أن صلابة المصريين تستمد قوتها من وعيهم وفهمهم، في ظل واقع عالمي متغير يلقي بظلاله على الداخل المصري.

مصر دولة مسالمة عصية على الانكسار

وشدد الرئيس السيسي على أن مصر لا تتآمر على أحد، وأن الشعب المصري بطبيعته مسالم، لكنه عصي على الإيذاء، مضيفًا أن "لا أحد يستطيع أن يؤذي مصر".

