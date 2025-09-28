"زوجة الشيطان".. سارة نتنياهو من كتابة خطابات زوجها إلى فضائح لا تنتهي

بداية مثيرة للجدل: "أنا أكتب خطاباته"

لم تكن سارة نتنياهو مجرد زوجة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بل تحولت مع مرور الوقت إلى شخصية مثيرة للجدل داخل المشهد السياسي والإعلامي في إسرائيل، الجدل تضاعف عندما قال نتنياهو ساخرًا خلال زيارة إلى نيويورك: "زوجتي كتبت جميع خطاباتي، وهي تقرر كل شيء، حتى موعد الضربات"، ويرصد الموجز التفاصيل.



ورغم أن التصريح جاء على سبيل المزاح، إلا أنه فتح الباب أمام سيل من الانتقادات التي رأت في كلامه اعترافًا غير مباشر بدور غير معلن لزوجته في صناعة قرارات حساسة، بما فيها الخطاب السياسي والعسكري.

صورة ذهنية مضطربة

وُصفت سارة نتنياهو في الصحافة الإسرائيلية والأجنبية بألقاب مثيرة مثل "الملكة" و"السيدة الأولى المتسلطة"، فيما ذهب بعض معارضيها إلى تسميتها بـ"زوجة الشيطان"، في إشارة إلى حجم الأزمات التي التصقت باسمها منذ سنوات.

أزمة المال العام: قضية الوجبات الفاخرة

أشهر القضايا كانت إدانتها في 2019 بإساءة استخدام المال العام من خلال طلب وجبات فاخرة على نفقة الدولة في مقر إقامة رئيس الوزراء، القضية عُرفت إعلاميًا بـ"قضية الوجبات"، وانتهت بتسوية قضائية دفعتها إلى سداد مبالغ مالية ضمن اعتراف جزئي بالتهم.

شكاوى العمال: اتهامات بالإهانة وسوء المعاملة

لم تتوقف الفضائح عند المال العام، بل وصلت إلى ساحات المحاكم عبر شكاوى من موظفين سابقين في مقر الإقامة الرسمي، بعضهم اتهمها بممارسة "إهانات متكررة وإذلال"، وأصدرت محاكم إسرائيلية أحكامًا بتعويضات لصالحهم. هذه القضايا رسمت صورة قاسية عن تعاملها مع المحيطين بها.

اتهامات بالتدخل السياسي

خصوم نتنياهو طالما اعتبروا أن سارة تتدخل في التعيينات الحساسة والقرارات الحكومية، وهو ما نفاه الزوجان مرارًا، لكن تصريحات مثل "هي تكتب خطاباتي" أو تسريبات من مسؤولين سابقين غذّت الانطباع بأنها صاحبة كلمة نافذة في كواليس السلطة.

قضية ترهيب الشهود: أزمة جديدة

في السنوات الأخيرة، تفجرت أزمة إضافية بعدما كشفت قناة إسرائيلية عن رسائل واتساب منسوبة لسارة تتعلق بمحاولة التأثير على شهود في قضايا فساد تخص نتنياهو، المدعي العام أمر بفتح تحقيق جنائي في تلك المزاعم، وهو ما زاد من الجدل حول حدود نفوذها ودورها الخفي في إدارة الملفات الأكثر حساسية.

"زوجة نتنياهو" كلمة مفتاحية للأزمات

بات اسم سارة نتنياهو مرادفًا للفضائح داخل الصحافة الإسرائيلية والعالمية: من المال العام إلى سلوكها مع العاملين، ومن تصريحاتها المثيرة إلى الشبهات القانونية المستمرة، وبينما يراها نتنياهو "شريكة حياته والداعمة الأولى"، يراها خصومه "زوجة الشيطان" التي لا تنفصل عن أزماته المتواصلة.

