حـ ـماس تنتقد نتنياهو وتصف خطابه في الأمم المتحدة بـ"المليء بالأكاذيب"

انتقدت حركة حـ ـماس خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة أن تصريحاته تضمنت "أكاذيب وافتراءات" تهدف إلى تضليل الرأي العام والتغطية على جرائم الاحتلال المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويرصد الموجز التفاصيل.

مفارقة صارخة في السماح لنتنياهو باعتلاء منصة العدالة

قالت الحركة في بيانها إن من المفارقات الصارخة أن يُسمح لشخص متهم بارتكاب جرائم حرب ومطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بالحديث عن العدالة وحقوق الإنسان، في وقت يواصل فيه انتهاكها يوميًا في قطاع غزة.

إنكار الجـ ـرائم لن يطمس الحقائق الموثقة

وأشارت حمـ ـاس إلى أن إنكار نتنياهو لجرائم الإبـ ـادة الجماعية والتهجير القسري والتجويع الممنهج، لن يغير من الحقائق الموثقة في تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، كما اعتبرت أن تكرار روايته عن أحداث السابع من أكتوبر هو محاولة "فاشلة" للهروب من الواقع بعد سقوطها أمام الرأي العام العالمي.

نتنياهو مسؤول عن تعطيل صفقة الأسرى

وأكدت الحركة أن الاستعراض "المسرحي" الذي قام به نتنياهو بادعاء مخاطبة الأسرى عبر مكبرات الصوت، يعكس "عقلية استعمارية متغطرسة"، مشيرة إلى أنه يتحمل وحده مسؤولية تعطيل أي اتفاق لتبادل الأسرى نتيجة لتعنت حكومته واستمراره في العدوان وانقلابه على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يناير الماضي.

مزاعم قتـ ـل اليهود "افتراء صريح"

ورفضت حـ ـماس ادعاءات نتنياهو بأن الحركة تسعى لقتل اليهود في أنحاء العالم، ووصفتها بأنها "افتراء صريح" ضمن حملة ممنهجة لشيطنة الشعب الفلسطيني ونزع الشرعية عن مقاومته، مؤكدة أن معركتها موجهة فقط ضد الاحتلال حتى استعادة الحقوق الفلسطينية.

عزلة دولية متزايدة وتأكيد على حق الدولة الفلسطينية

واعتبرت الحركة أن المقاطعة الواسعة التي شهدها خطاب نتنياهو من وفود الدول تمثل "إدانة صريحة" لسياساته وتعكس "العزلة السياسية المتصاعدة" لإسرائيل، مشددة في ختام بيانها على أن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس "حق ثابت غير قابل للتنازل أو المساومة".

اقرأ أيضًا:

ترامب يسحب الكرسي لأردوغان في البيت الأبيض.. كواليس لقاء استمر أكثر من ساعتين

حكم تاريخي في فرنسا.. سجن ساركوزي 5 سنوات في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية

