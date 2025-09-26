ترامب يسحب الكرسي لأردوغان في البيت الأبيض.. كواليس لقاء استمر أكثر من ساعتين

ترامب وأردوغان.. في لقطة لافتة لاقت تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وهو يسحب الكرسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب توقيعه في دفتر الشرف بالبيت الأبيض، في مشهد يعكس أجواء ودية خلال زيارة رسمية شهدت مباحثات مهمة واتفاقيات استراتيجية، ويرصد الموجز التفاصيل.

تفاصيل اللقاء بين ترامب وأردوغان

تداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو أظهرت ترامب وهو يتعامل بلطف مع أردوغان، حيث سحب له الكرسي أثناء انتهائه من التوقيع في دفتر الشرف، ثم رافقه حتى باب البيت الأبيض بعد ختام مباحثاتهما الثنائية.

ووفقًا لوكالة الأناضول، استمرت المباحثات بين الرئيسين نحو ساعتين و20 دقيقة، شملت جلسة ثنائية داخل المكتب البيضاوي وأخرى موسعة على مستوى الوفود، كما تبادل الزعيمان أطراف الحديث الودي عند باب البيت الأبيض قبل أن يستقل أردوغان سيارته، بينما صافح ترامب جميع أعضاء الوفد التركي واحدًا تلو الآخر.

تعاون نووي واتفاقيات استراتيجية

شهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم للتعاون النووي المدني الاستراتيجي بين تركيا والولايات المتحدة، أعلنها وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار.

وقال بيرقدار: "بدأنا مسارًا جديدًا في مجال الطاقة النووية سيعزز الشراكة المتجذرة ومتعددة الأبعاد بين بلدينا".

اتفاق ضخم في قطاع الطيران

وفي سياق متصل، أعلنت الخطوط الجوية التركية عزمها شراء 75 طائرة من طراز بوينج، وذلك بعد يوم واحد فقط من لقاء ترامب وأردوغان، في خطوة تؤكد تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

لحظة إنسانية ورسائل سياسية

مشهد سحب ترامب للكرسي حظي بتداول واسع وتعليقات كثيرة على وسائل التواصل، حيث رآه البعض "إشارة احترام وتقدير" من الرئيس الأمريكي لنظيره التركي، بينما اعتبره آخرون "رسالة دبلوماسية تعكس دفء العلاقات" بين واشنطن وأنقرة في هذا التوقيت الحساس.

