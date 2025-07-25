تصعيد جديد في غزة.. نتنياهو يقر بإصابة جنود إسرائيليين في المعارك الأخيرة

في خطوة نادرة، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، عن إصابة عدد من جنود الجيش الإسرائيلي خلال الاشتباكات الدائرة في قطاع غزة، دون الكشف عن عدد محدد أو تفاصيل بشأن حالتهم الصحية، ويأتي هذا التصريح في توقيت حساس، إذ تتزايد التساؤلات داخل إسرائيل حول جدوى استمرار الحرب، خاصة في ظل ارتفاع كلفة العمليات العسكرية وتوسع رقعة الاشتباكات.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

تصاعد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية

ويُنظر إلى هذا الاعتراف على أنه محاولة من نتنياهو لامتصاص الغضب الداخلي، في ظل الانتقادات المتزايدة من عائلات الجنود، وكذلك المعارضة السياسية التي تطالبه بوضع حد للحرب التي دخلت شهرها العاشر، وكان مسؤولون عسكريون قد أعربوا مؤخرًا عن قلقهم من تراجع الروح المعنوية في صفوف الجنود، لاسيما في ظل الكمائن المتكررة والهجمات المباغتة من المقاومة الفلسطينية.

المقاومة تواصل التصدي

من جانبها، واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية تنفيذ عمليات نوعية ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في عدد من مناطق القطاع، حيث تم الإعلان عن استهداف آليات مدرعة وأرتال عسكرية بعبوات ناسفة، وإطلاق صواريخ مضادة للدروع، ما تسبب في وقوع إصابات مباشرة، وفق ما ذكرته مصادر إعلامية قريبة من المقاومة.

مخاوف من اتساع رقعة المواجهات

وفي ظل هذا التصعيد، تتزايد المخاوف من تمدد المواجهات إلى مناطق جديدة داخل غزة، مع تفاقم الأزمة الإنسانية ونقص الإمدادات الطبية والغذائية، وتحذر منظمات حقوقية من أن استمرار القتال دون توقف سيؤدي إلى كارثة إنسانية أوسع، في حين تؤكد المقاومة أنها مستمرة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني حتى رفع الحصار ووقف العدوان.

تحذيرات دولية ودعوات للتهدئة

في المقابل، تتوالى ردود الفعل الدولية المنددة باستمرار العمليات العسكرية في غزة، حيث أعربت جهات دولية عن قلقها البالغ من ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين وتصاعد وتيرة العنف، ودعت الأمم المتحدة وعدد من الدول الأوروبية إلى وقف فوري لإطلاق النار، واستئناف مفاوضات التهدئة عبر الوساطات الإقليمية، في ظل مؤشرات على أن الوضع قد ينزلق إلى مرحلة أكثر دموية إذا استمر الجمود السياسي وعدم الاستجابة للمبادرات المطروحة.

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