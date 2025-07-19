إيران: وقف إطلاق النار مع إسرائيل هش.. وردنا جاهز لأي عدوان مفاجئ

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن وقف إطلاق النار الحالي مع إسرائيل "هش وقابل للانهيار في أي لحظة"، محذرة من أن إيران مستعدة بالكامل لمواجهة أي عمل عدواني محتمل، وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال زيارته الأخيرة إلى بكين للمشاركة في اجتماعات منظمة شنغهاي للتعاون.

وقال عبد اللهيان: "نحن لا نسعى لتوسيع دائرة الحرب، لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي استفزاز إسرائيلي، وقف إطلاق النار لا يعني نهاية التهديد".

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الجيش الإيراني يرفع مستوى التأهب

من جهته، أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية الفريق أول محمد باقري أن القوات الإيرانية في أعلى درجات الجاهزية، وتمت مراجعة خطط الدفاع والهجوم على مدار الأسابيع الماضية تحسبًا لأي تصعيد، وأضاف أن إيران لديها قدرات صاروخية وإلكترونية متقدمة تمكنها من توجيه "ضربات دقيقة لأي هدف معادٍ".

وأكد باقري أن طهران تراقب عن كثب تحركات إسرائيل في المنطقة، خصوصًا في سوريا ولبنان، وأن أي اعتداء جديد "سيُقابل بردّ أوسع من أي مرة سابقة".

خلفية النزاع الأخير

جاءت هذه التصريحات بعد أسابيع من التهدئة التي أعقبت تصعيد عسكري غير مسبوق في يونيو الماضي، شهد تبادل ضربات جوية وصاروخية بين إيران وإسرائيل، في واحدة من أكثر موجات التصعيد حدة منذ سنوات.

ورغم إعلان وقف إطلاق النار بوساطة دولية، فإن حالة من عدم الثقة ما زالت تسود بين الطرفين، خاصة في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على مواقع مرتبطة بإيران في سوريا.

مراقبون: التصعيد قائم ما لم تُضمن ضمانات دولية

يرى محللون أن المنطقة تعيش حالة من "الهدوء الحذر"، وأن احتمال اندلاع موجة جديدة من المواجهات لا يزال واردًا في حال أقدمت إسرائيل على أي ضربة استباقية، كما دعا بعض الدبلوماسيين إلى ضرورة وجود ضمانات دولية ملزمة للطرفين لتثبيت التهدئة ومنع العودة إلى الصدام.

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