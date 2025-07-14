تهديد مبطن بالنووي .. مسؤول إيراني ينشر صورة صادمة لإسرائيل

في تصعيد لافت ضمن أجواء التوتر المتواصل بين طهران وتل أبيب، أثار مستشار بارز في البرلمان الإيراني جدلًا واسعًا بعد نشره صورة على حسابه بـ"إنستغرام" تُظهر هجومًا نوويًا على إسرائيل، ما اعتبره مراقبون "رسالة تهديد غير مباشرة" تدخل ضمن إطار الحرب النفسية.

الصورة، التي نشرها مهدي محمدي – المستشار الاستراتيجي لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف – ضمن خاصية "الستوري"، تُظهر خريطة لإسرائيل تتوسطها سحابتان نوويتان على شكل فطر، في مشهد رمزي لانفجارات نووية.

ويأتي هذا التصرف بعد نحو شهر من انتهاء جولة من المواجهات العسكرية بين إيران وإسرائيل استمرت 12 يومًا، في ظل استمرار التراشق الإعلامي والسياسي بين الطرفين.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت قد نشر قبل أيام رسالة مفتوحة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، قال فيها إن لإسرائيل "عيونًا وآذانًا في كل مكان"، محذرًا إياه من المضي قدمًا في مساعي امتلاك السلاح النووي.

الصورة التي تداولها محمدي اعتُبرت خطوة تصعيدية ذات طابع دعائي ورسالة ضمنية مفادها أن طهران تمتلك أوراق ردع استراتيجية في حال تطورت الأمور.

اقرأ أيضًا:

السيسي يدعو لوقف فوري لإطـ.ـلاق الـ.ـنار في غزة وسرعة إدخال المساعدات



الدفاعات الجوية تعترض مسيّرة أُطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل وسط توتر إقليمي

