السيسي يدعو لوقف فوري لإطـ.ـلاق الـ.ـنار في غزة وسرعة إدخال المساعدات

في اتصال هاتفي بين السيسي و رئيس وزراء بريطانيا.. تأكيد على التنسيق المشترك ومبادلات دعوات الزيارات الرسمية.. في ظل التصعيدات المستمرة في قطاع غزة، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة اغتنام التهدئة الجارية للوصول إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار، مشيرًا إلى أن الأولوية القصوى يجب أن تكون لإغاثة الشعب الفلسطيني عبر إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق، ويستعرض الموجز التفاصيل.

أكد السيسي أن معاناة الفلسطينيين لا يمكن أن تستمر، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤوليته الأخلاقية والسياسية في إيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية، يتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

اتصال رفيع المستوى مع رئيس الوزراء البريطاني

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من رئيس وزراء المملكة المتحدة، كير ستارمر، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الطرفين شددا خلال الاتصال على متانة الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في المرحلة المقبلة بما يخدم مصالح الشعبين.

وأشار الشناوي إلى أن رئيس الوزراء البريطاني أعرب عن تطلعه إلى زيارة مرتقبة للرئيس السيسي إلى لندن، بناءً على دعوة رسمية من الملك تشارلز الثالث، في حين وجه السيسي دعوة مماثلة لستارمر لزيارة القاهرة في وقت لاحق من العام الجاري.

توافق إقليمي حول أهمية التهدئة

وتناول الاتصال أيضًا التطورات الإقليمية الأخيرة، وعلى رأسها وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، حيث عبّر الجانبان عن ارتياحهما لهذا التقدم، مؤكدين أهمية العودة إلى الحلول السياسية وتجنب التصعيد العسكري حفاظًا على استقرار المنطقة ومنعًا لانزلاقها نحو مزيد من العنف.

وأشاد كير ستارمر بـ الجهود المصرية في دعم الاستقرار الإقليمي ودورها البارز في رعاية مبادرات التهدئة والتفاوض، مشددًا على حرص بلاده على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق مع القاهرة في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

مصر تؤكد على دورها المحوري

تأتي هذه التصريحات في وقت تلعب فيه مصر دورًا مركزيًا في جهود الوساطة ووقف إطلاق النار في غزة، وسط مساعٍ متواصلة لتقديم المساعدات الإنسانية وتخفيف المعاناة عن سكان القطاع، بالتوازي مع اتصالات دولية موسعة تهدف إلى منع انهيار الأوضاع الإنسانية والسياسية في المنطقة.

هذا وتُعد القاهرة من أبرز العواصم التي تواصل الضغط من أجل تسوية شاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كأولوية إقليمية لا يمكن تجاوزها.

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