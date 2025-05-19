مكالمة السيسي تُعيد الروح لـ عبد الرحمن أبو زهرة.. دعم رئاسي لفنان بحجم الوطن

في موقف إنساني مؤثر، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مكالمة هاتفية مع الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة للاطمئنان على حالته الصحية بعد ما تردد عن تدهور صحته في الأيام الأخيرة،و جاءت هذه اللفتة لتؤكد دعم الدولة وقيادتها لرموز الفن والثقافة في مصر، وتعكس التقدير العميق لمكانة الفنانين الذين ساهموا في تشكيل وجدان الشعب.

ويقدم لكم الموجز التفاصيل كاملة .

مكالمة لها وقع نفسي كبير

المكالمة التي كشفت عنها أسرة الفنان، كان لها تأثير بالغ في تحسين الحالة النفسية لأبو زهرة، الذي يعاني من أزمة صحية منذ فترة، أثرت أيضًا على حالته المعنوية ، وأوضح نجله، أحمد أبو زهرة، أن والده شعر بسعادة غامرة عند سماعه صوت الرئيس، مشيرًا إلى أن المكالمة كانت "أكثر من مجرد سؤال عن الصحة، بل كانت رسالة تقدير من رئيس إلى فنان عاش عمره في خدمة الفن المصري".

دعم في لحظة ضعف نفسي

أحمد أبو زهرة قال إن والده كان يمر بحالة من الإحباط والقلق بسبب طول فترة العلاج، وكان يعاني من شعور بالعزلة، حتى جاءت مكالمة الرئيس بمثابة دفعة قوية أعادت له الثقة والأمل، وأضاف في تصريحات إعلامية أن الفنان لم يكن يصدق أنه يتحدث إلى رئيس الجمهورية بنفسه، وأنه شكره من قلبه على هذه المبادرة غير المتوقعة.

الرئيس يوجه رسالة تقدير لرمز فني كبير

الرئيس السيسي، خلال المكالمة، أكد للفنان الكبير أنه رمز من رموز الفن المصري، مشيدًا بتاريخه الحافل بالعطاء، سواء في المسرح أو السينما أو الدراما التلفزيونية، وأكد أن الدولة تتابع حالته وتقدر ما قدمه من فن راقٍ أسهم في رفع الوعي والثقافة لدى الأجيال المختلفة.

تفاعل واسع على مواقع التواصل

المكالمة أثارت ردود فعل إيجابية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من الفنانين والإعلاميين عن امتنانهم لهذه المبادرة، مؤكدين أنها تعكس روح التقدير التي تميز تعامل القيادة مع رموز مصر الثقافية.

لفتة إنسانية تُعيد الأمل

مكالمة واحدة من الرئيس كانت كفيلة بإعادة الروح لفنان كبير... لتُثبت أن الكلمة الطيبة من القلب تصل، وتداوي ما لا تعالجه العقاقير.

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