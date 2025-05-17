سعد الصغير في ورطة جديدة.. "الأسد" تقوده إلى المحاكمة في يوليو!

قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل محاكمة المطرب الشعبي سعد الصغير، المتهم بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية لأغنية "الأسد"، إلى جلسة 20 يوليو 2025 ،وكانت المحكمة قد بدأت أولى جلساتها في 17 مايو، لكنها قررت التأجيل بناءً على طلب محامي الدفاع لعرض موكله على الطب الشرعي، ما يشير إلى احتمالية وجود دفوع تتعلق بالحالة النفسية أو الجسدية للمتهم.

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تفاصيل الاتهام: نشر دون إذن

تعود وقائع القضية إلى بلاغ تقدم به المنتج شوقي السبكي، المالك الرسمي لحقوق استغلال أغنية "الأسد" وفقًا لإثباتات من الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، وأكد السبكي أن سعد الصغير قام بنشر الأغنية على قناته الخاصة في "يوتيوب" بتاريخ 30 مارس 2025 دون الحصول على إذن كتابي منه، وهو ما اعتبره انتهاكًا صريحًا لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.

رد الدفاع: حسن نية وعدم علم

محامي سعد الصغير دافع عن موكله موضحًا أن هناك التباسًا في القضية، وأن سعد لم يكن على علم بوجود حقوق حصرية تخص الأغنية، وادعى أن موكله ظن أن الأغنية متاحة للاستخدام العام، خاصة أن كلماتها وألحانها كانت متداولة على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

قضايا سابقة: سجل قانوني متقلب

القضية الحالية ليست الأولى التي يدخل فيها سعد الصغير قفص الاتهام، إذ سبق أن صدر بحقه حكم بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه بتهمة حيازة مواد مخدرة، وقد تم لاحقًا تخفيف الحكم إلى 6 أشهر بعد الطعن عليه.

الموعد المرتقب: 20 يوليو لحسم مصير الأغنية

من المنتظر أن تُعقد الجلسة المقبلة يوم 20 يوليو، والتي يُتوقع أن تشهد تقديم مذكرة قانونية من الدفاع للطعن على الاتهامات، إلى جانب استعراض الرأي الفني من الطب الشرعي حول حالة سعد الصغير، وتترقب الأوساط الفنية والموسيقية نتائج المحاكمة، خاصة وأنها تفتح بابًا واسعًا للحديث عن حقوق المؤلفين وحماية الإنتاج الفني في العصر الرقمي.

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