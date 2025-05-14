سيكو سيكو يقترب من 170 مليون جنيه.. نجاح استثنائي في شباك التذاكر

يواصل فيلم "سيكو سيكو" تحقيق نجاحات استثنائية على مستوى الإيرادات، حيث اقترب من كسر حاجز الـ170 مليون جنيه منذ انطلاق عرضه في دور السينما المصرية، وهذا النجاح الملحوظ لم يأتِ بمحض الصدفة، بل هو نتيجة لعوامل متعددة اجتمعت لصنع واحد من أنجح أفلام الموسم السينمائي الحالي، وعلى رأسها الأداء الكوميدي اللافت، وتوقيت العرض، والاستجابة الجماهيرية القوية.

ويقدم لكم الموجز التفاصيل كاملة .

منافسة شرسة في شباك التذاكر

الفيلم الذي يجمع بين النجمين الشابين عصام عمر وطه دسوقي استطاع منذ أيامه الأولى أن يلفت الأنظار إليه، حيث تخطت إيراداته حاجز الـ130 مليون جنيه خلال ثلاثة أسابيع فقط، متجاوزًا بذلك أفلامًا جماهيرية بارزة مثل "بيت الروبي" و"الحريفة 2"، ليحتل المرتبة الثانية في قائمة أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية، بعد فيلم "ولاد رزق 3" الذي لا يزال يتربع على القمة.

حبكة خفيفة وروح كوميدية جذابة

يعتمد "سيكو سيكو" على حبكة درامية كوميدية خفيفة، تدور حول مغامرات غير متوقعة في إطار شعبي، ما جعل الفيلم قريبًا من جمهور الشباب والعائلات على حد سواء، وهذه التوليفة ساعدت على تعزيز جاذبية الفيلم ودفعته إلى تحقيق معدلات حضور يومية مرتفعة، خاصة في عطلات نهاية الأسبوع ومواسم الأعياد.

إقبال جماهيري في مختلف المحافظات

اللافت للنظر أن الفيلم لم يحقق أرقامه الكبيرة فقط في القاهرة أو المدن الكبرى، بل سجّل أيضًا إيرادات جيدة في المحافظات، مما يعكس انتشاره الواسع في مختلف الشرائح المجتمعية، وقد ساعدت التغطية الإعلامية الإيجابية، وحملات الدعاية المكثفة، ومشاركة أبطال الفيلم في لقاءات جماهيرية وفعاليات مباشرة، على تعميق التفاعل بين العمل والمشاهدين.

إشارة لمستقبل مشرق للسينما الكوميدية

نجاح "سيكو سيكو" بهذا الشكل قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من الأعمال السينمائية ذات الطابع الكوميدي الشعبي التي تستهدف الجمهور العريض، خاصة أن السوق المصري يرحب بهذا النوع من الترفيه، ويبدو أن صنّاع السينما بدأوا يعيدون النظر في تركيبتهم الإنتاجية لمواكبة هذا التوجه.

توقعات بتجاوز الـ170 مليون قريبًا

مع استمرار العرض والإقبال الجماهيري، تبقى التوقعات إيجابية في أن يتخطى الفيلم حاجز الـ170 مليون جنيه خلال أيام قليلة، ليؤكد أن السينما المصرية لا تزال قادرة على مفاجأة جمهورها وتحقيق أرقام قياسية في شباك التذاكر.

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