منى زكي تجسد أم كلثوم في فيلم الست.. أسطورة الطرب

عودة فنية قوية لنجمة الشاشة الكبيرة برؤية جديدة لشخصية كوكب الشرق.. أزاحت الشركة المنتجة لفيلم «الست» الستار عن البوستر الرسمي لأحد أبرز الأعمال السينمائية المنتظرة في عام 2025، حيث تعود النجمة منى زكي لتجسيد شخصية أسطورة الغناء العربي أم كلثوم، في تجربة درامية تحمل طابعًا مختلفًا وغير تقليدي، من إنتاج شركة كاي ووركس وبرعاية المستشار تركي آل الشيخ، ويرصد الموجز التفاصيل

طرح جديد لسيرة أيقونة الغناء

فيلم الست لا يقتصر فقط على السرد التقليدي لسيرة كوكب الشرق، بل يتناول حياتها من زاوية جديدة، مسلطًا الضوء على الجوانب الإنسانية والمهنية غير المعروفة للجمهور، وخاصة تفاصيل السنوات الأخيرة من حياتها، ومعاناتها مع المرض، ضمن معالجة درامية تسعى إلى الغوص في أعماق شخصية أم كلثوم بمزيج من الواقعية والعمق.

عرض مرتقب في ديسمبر 2025

من المقرر أن يُعرض فيلم الست في دور السينما في ديسمبر 2025، وسط ترقّب جماهيري ونقدي واسع، حيث يُعد العمل من أهم المشاريع الفنية القادمة، التي تسعى لإعادة تقديم شخصية عربية بارزة أثرت في وجدان الملايين، ضمن إطار سينمائي حديث.

جدل واختلاف حول اختيار البطولة

الإعلان عن منى زكي كبطلة للعمل أثار حالة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، فبينما عبّر البعض عن تحفظه بسبب اختلاف الملامح بينها وبين أم كلثوم، أبدى آخرون دعمهم الكامل، مؤكدين أن أداء منى زكي التمثيلي سيكون الفيصل، خاصةً في ظل سجلها الحافل بالأدوار المتميزة.

فريق عمل فني متميز يقود التجربة

يقف وراء الفيلم فريق عمل قوي يتضمن الكاتب أحمد مراد والمخرج مروان حامد، مع مشاركة نخبة من نجوم السينما، من بينهم محمد فراج، تامر نبيل، عمرو سعد، وأحمد داود، بالإضافة إلى ظهور خاص للفنان أحمد حلمي كضيف شرف.

رهان جديد على الأعمال السيرية

يتجه الفيلم إلى خوض تحدٍ كبير بإعادة تقديم رمز من رموز الطرب العربي في ثوب جديد، ضمن موجة متزايدة من الأعمال السينمائية السيرية التي تلقى اهتمامًا متصاعدًا في المنطقة، ويُنتظر أن يُسهم هذا العمل في تجديد الحوار الفني حول الإرث الثقافي العربي، ومدى قدرة السينما على توثيقه برؤية معاصرة.

خاتمة.. بين الحنين والحداثة

فيلم «الست» يمثل تجربة تجمع بين الحنين للماضي وجرأة الطرح العصري، ويعد أحد أبرز الرهانات السينمائية في العام المقبل، في انتظار ما سيقدمه منى زكي وفريق العمل في إعادة رسم ملامح شخصية خالدة كأم كلثوم أمام أجيال جديدة.

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