محمد هنيدي ومنى زكي يفتحان خزنة الذكريات في فيلم الجواهرجي.. تعرف على موعد عرضه

فيلم الجواهرجي.. يترقّب عشاق السينما عودة ثنائية طال انتظارها بين الفنانين محمد هنيدي ومنى زكي، من خلال فيلمهما الجديد "الجواهرجي"، الذي تقرر طرحه في دور العرض خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

هذا العمل يأتي بعد أكثر من ربع قرن على أول لقاء سينمائي جمعهما، في تجربة يعتبرها كثيرون حجر الأساس في مسيرتهما الفنية ورغم أنه كان من المخطط طرح الفيلم خلال صيف 2024، إلا أن الشركة المنتجة فضّلت تأجيله، لتمنحه فرصة أكبر في موسم يشهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا.

يرصد الموجز أبرز التفاصيل حول فيلم "الجواهرجي" فيما يلي

قصة فيلم الجواهرجي

يتقمص محمد هنيدي في الفيلم شخصية "جواهرجي" يتعامل مع نخبة من رجال الأعمال وسيدات المجتمع، ما يخلق له العديد من المواقف المعقدة، أبرزها الخلافات المتكررة مع زوجته، التي تجسد دورها النجمة منى زكي.

يقدم العمل خلطة من الكوميديا والدراما الاجتماعية، ويُنتظر أن يحمل طابعًا خاصًا بفضل الكيمياء التي تجمع بين البطلين.

فيلم الجواهرجي

فريق عمل فيلم الجواهرجي

فيلم الجواهرجي من تأليف الكاتب عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، ويشارك في بطولته عدد من النجوم، أبرزهم تارا عماد، وأحمد صلاح السعدني، ولبلبة.

وقد استغرق تصوير الفيلم أكثر من عامين كاملين، نظرًا لانشغال هنيدي ومنى زكي بعدد من المشاريع الفنية الأخرى، مما ساهم في تأجيل الانتهاء من العمل.

كواليس فيلم الجواهرجي

عودة تاريخية بعد أكثر من ربع قرن

فيلم "الجواهرجي" يُعد اللقاء الثاني بين محمد هنيدي ومنى زكي بعد مرور 26 عامًا على تعاونهما الأول في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، الذي يُعتبر محطة مفصلية في مشوارهما الفني، وحقق حينها نجاحًا جماهيريًا واسعًا.

ويُعد هذا التعاون الجديد بمثابة عودة للحنين وبوابة لاستعادة ذكريات الجيل الذهبي للسينما الشبابية.

نية لتقديم جزء ثاني من "صعيدي في الجامعة الأمريكية"

وفي مفاجأة سارة لجمهور التسعينيات، تُخطط الشركة المنتجة أيضًا لإنتاج جزء ثاني من فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، وهو ما أثار حماس الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن شغفهم لرؤية الشخصيات المحبوبة في أجواء جديدة ومعاصرة.

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