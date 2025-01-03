محمد هنيدي يكشف مصير أرض النفاق 2.. تعرف على التفاصيل

كشف الفنان محمد هنيدي عن مصير مسلسل"ارض النفاق "الجزء الثاني، بعد نجاح الجزء الأول الذي عُرض في عام 2018.



وتحدث هنيدي خلال ظهوره في برنامج Et بالعربي أن تجربة مسلسل ارض النفاق كانت رائعة وحققنا نجاحاً كبيراً في الجزء الاول مما جعلني افكر في تقديم جزء ثاني.

وتابع انه يستعد لتقديمه في موسم رمضان او خارجه وهو مكون من 10 فقط ،موضحاً ان المسلسل قيد الكتابة حالياً.



قصة مسلسل أرض النفاق

يحكي مسلسل أرض النفاق حكاية عامل محدود الدخل من عُمال الإنارة في حي اسمه «مسعود» حيث يعيش العامل حياة بائسة ودخله لا يكفي معيشته، وكان دومًا ما يواجه خلافات مع زوجته «جميلة» وحماته اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، ويمتلك والده محلاً لبيع الكُسكُسّي، وفي يوم من الأيام تستدرجه الحياة ليتعرف على «دكتور ماضي» الذي يقدم له أخلاق للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعًا ليكتشف معها حياة جديدة بشخصيات جديدة وأخلاق مستعارة للبيع.

ويرصد الموجز ابطال مسلسل شهادة معاملة اطفال

وفي سياق متصل يشارك هنيدي في موسم رمضان القادم بمسلسل"شهادة معاملة أطفال"ويشاركه في البطولة صبري فواز، وليد فواز، محمود حافظ، نهى صالح، نهى عابدين، سماء إبراهيم، وخالد أنور. المسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج وائل فرج، ومن إنتاج الشركة المتحدة.

محمد هنيدي ونهى عابدين



"الجواهرجي" يستعد للطرح في السينمات

على جانب آخر، ينتظر محمد هنيدي عرض فيلم "الجواهرجي" الذي يجمعه بالفنانة منى زكي، أحمد صلاح السعدني، لبلبة، وتارا عماد.

الفيلم من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول المشاكل التي تواجه الجواهرجي مع زوجته بسبب تصرفاتها ومن المتوقع أن يحقق الفيلم نسبة مشاهدات مرتفعة نظرًا لشعبية هنيدي ومنى زكي وأعمالهما المشتركة.

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