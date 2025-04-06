فيلم إسعاف.. إبراهيم الحجاج يستعد لعرض فيلمه بتقنية IMAX في 17 أبريل

تترقب الأوساط السينمائية والجمهور العربي عرض فيلم إسعاف، الذي يحمل معه حالة من التطور كونه أول فيلم عربي سيُعرض بتقنية IMAX الساحرة، وذلك ابتداءً من 17 أبريل، ويرصد الموجز كواليس الفيلم المقرر عرضه خلال الفترة القادمة.

هذا الحدث السينمائي المرتقب يأتي بدعم من هيئة الترفيه السعودية، والمستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة، ليأتي بعصر جديد من التجارب البصرية والسمعية للجمهور العربي.

تجربة سينمائية غامرة بتقنية IMAX

فيلم "إسعاف" يعد بتجربة غامرة ستنقل المشاهدين إلى قلب الأحداث بفضل تقنية IMAX المذهلة، التي تتميز بشاشتها العملاقة وصوتها النقي المحيطي، مما سيخلق إحساسًا بالواقعية لم يشهده الجمهور العربي من قبل في إنتاج محلي.

شخصية إبراهيم الحجاج في دور البطولة

وبينما تتجه الأنظار نحو هذه التقنية الرائدة، يترقب الجمهور بشغف التألق اللافت للنجم السعودي إبراهيم الحجاج في الفيلم، فقد أشارت التقارير الأولية والتصريحات التشويقية إلى أداء مميز من قبل الحجاج، ليُضفي على الأحداث بعدًا إنسانيًا مؤثراً.

قصة الفيلم والتناقض بين الشخصيتين الرئيسيتين

من المتوقع أن يكون هذا الفيلم بمثابة عمل مميز لإبراهيم الحجاج فنيًا، وأن يُرسخ مكانته كنجم من نجوم الصف الأول في السينما العربية، وتسلط قصة الفيلم الضوء على التناقض بين شخصيتي البطلين؛ أحدهما جاد ومسؤول، والآخر عفوي ومرح، في إطار من المواقف الساخرة والمغامرات اليومية، ما يجعل العمل تجربة إنسانية وكوميدية فريدة.

ثنائية الحجاج والقحطاني وأحداث الفيلم

ويجمع الفيلم الممزوج بعامل الأكشن الكوميدي، بين الحجاج بالممثل محمد القحطاني، حيث يجسدان شخصيتي "عمر" و"خالد"، مسعفين يعملان في مدينة الرياض، ويواجهان مواقف طريفة ومثيرة بعد تورطهما في قضية غامضة مرتبطة بحقيبة أموال.

إنتاج ضخم بتعاون ثلاثي ودعم تقني متقدم

ويأتي هذا العمل السينمائي الضخم "إسعاف" نتاج تعاون مثمر بين شركتي بلاك لايت وبيت الكوميديا للإنتاج الفني، وقد حظي هذا التعاون بدعم لا محدود من هيئة الترفيه السعودية، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في إخراج الفيلم بأعلى معايير الجودة واستخدام أحدث التقنيات السينمائية وعلى رأسها تقنية IMAX، هذا الدعم الثلاثي يؤكد على الاهتمام المشترك بتقديم محتوى سينمائي عربي متميز ومبتكر للجمهور.

نجوم العمل وأهميته للسينما العربية

فيلم "إسعاف" بتقنية IMAX ليس مجرد حدث سينمائي قادم، بل كدليل على مواكبة أحدث التطورات التقنية في عالم صناعة الأفلام، ويضم الفيلم نخبة من النجوم، بينهم أحمد فهمي، حسن عسيري، فهد البتيري، نرمين محسن، بندريتا، وآخرون.

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