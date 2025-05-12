حب أم تمثيل؟ يارا السكري تحسم الجدل حول أحمد العوضي

خرجت الفنانة المصرية الصاعدة يارا السكري عن صمتها بعد انتشار شائعات تشير إلى ارتباطها رسميًا بالفنان أحمد العوضي، وقالت السكري في تصريحات صحفية إن ما يُثار بشأن علاقتها العاطفية بالعوضي عار تمامًا من الصحة، موضحة: "أحمد صديق وزميل، وكل ما بينا هو العمل فقط، ومشاهدنا معًا في المسلسل لا تعني شيئًا أكثر من التمثيل".

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السبب وراء انتشار الشائعة

بدأت الشائعة بعد نشر يارا صورة تجمعها بأحمد العوضي من كواليس مسلسل "فهد البطل"، الذي يُعرض في رمضان 2025، والصورة، التي أظهرت انسجامًا بين الطرفين ضمن السياق الدرامي، دفعت الجمهور إلى التساؤل عن حقيقة علاقتهما، خاصة بعد إعادة العوضي نشرها عبر حسابه على "إنستغرام" مرفقة بتعليق "آسيا وفهد – رمضان 2025".

توضيح من العوضي أيضًا

لم يصدر أي تصريح رسمي من أحمد العوضي حول علاقته بيا، لكن إعادة نشره للصورة دون أي نفي مباشر ساهمت في تضخيم الشائعة ،ومع ذلك، أكد مقربون من الفنان أن علاقته بيارا لا تتعدى الصداقة المهنية، وأن التفاعل مع الصورة كان في إطار الترويج للعمل الدرامي فقط.

المسلسل المشترك بينهما

تشارك يارا السكري في بطولة مسلسل "فهد البطل" إلى جانب أحمد العوضي، وتجسد شخصية "آسيا"، وهي فتاة تنتمي لعائلة ثرية وتقع في حب شخصية فهد، في قصة حب معقدة تتعرض للعديد من العقبات، وتعد هذه أولى بطولات السكري التليفزيونية بعد بدايتها في مجال الإعلانات وظهورها بفيلم "الفلوس" عام 2019.

ردود فعل الجمهور

لاقى نفي يارا ردود فعل متباينة، إذ رحب البعض بتوضيحها واعتبره احترافية في التعامل مع الشائعات، بينما استمر آخرون في التكهن بوجود علاقة عاطفية، خاصة أن الثنائي يظهر بكيمياء واضحة في المسلسل.

وبهذا التصريح، تكون يارا السكري قد وضعت حدًا واضحًا للشائعات المنتشرة مؤخرًا، مؤكدة أن النجاح والظهور الإعلامي لا يخلو من الشائعات، خاصة في الوسط الفني.

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