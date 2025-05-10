إيناس الدغيدي تثير الجدل بتدخلها المحتمل في أزمة بوسي شلبي وأبناء محمود عبد العزيز

بدأت الأزمة بين الإعلامية بوسي شلبي وأبناء الفنان محمود عبد العزيز في أعقاب بعض التصريحات التي تم تداولها حول حياتها الشخصية وعلاقتها بالراحل محمود عبد العزيز، حيث ظهرت تقارير صحفية تؤكد أن هناك توترًا في العلاقة بين بوسي شلبي وأبناء الفنان الراحل، وهو ما أثار استياء العديد من متابعي الوسط الفني.

وتم تداول بعض الأخبار التي تفيد بأن هناك خلافات حول الإرث والحقوق الشخصية المتعلقة بالفنان الراحل، لكن لم يصدر أي بيان رسمي من الطرفين يؤكد أو ينفي هذه الأنباء.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

دور إيناس الدغيدي

في الوقت الذي كانت فيه الأضواء مسلطة على هذه الأزمة، أثيرت شائعات حول تدخل المخرجة إيناس الدغيدي في الموضوع، مما جعل الأوضاع أكثر تعقيدًا، وإذ تحدث البعض عن أن إيناس الدغيدي قد تكون على علاقة ببعض أطراف الأزمة، مما أثار التكهنات حول دورها في التأثير على مجريات الأمور، ولكن حتى الآن، لم تُصرح إيناس الدغيدي بأي تعليق رسمي حول هذا الموضوع، ولم تؤكد أو تنفي أي تدخل في الأزمة.

وإيناس الدغيدي، التي تملك تاريخًا طويلًا في صناعة السينما، كانت قد صرحت في مناسبات سابقة أنها لا تتدخل في شؤون الأفراد الشخصية ولا تعتزم التدخل في أي خلافات بين أفراد الوسط الفني.

بوسي شلبي تنفي الشائعات

من جهة أخرى، كانت الإعلامية بوسي شلبي قد خرجت في تصريحات نافية لتلك الشائعات التي تم تداولها حول طلاقها من الفنان محمود عبد العزيز قبل وفاته، مشيرة إلى أن العلاقة بينهما كانت قائمة على الاحترام المتبادل، كما أوضحت أنها أرملة محمود عبد العزيز بموجب الوثائق الرسمية، مؤكدة أن محاميها يتخذ الإجراءات القانونية ضد من نشر هذه المعلومات المغلوطة.

ورغم ما يحيط بالأزمة من شائعات، يبدو أن الطرفين يحاولان الحفاظ على صورتهم أمام الجمهور، بينما تظل الأسئلة حول دور إيناس الدغيدي وأطراف أخرى في هذه الأزمة بلا إجابة واضحة حتى الآن، ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تطورات قد تكشف المزيد من التفاصيل حول هذه القضية.

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