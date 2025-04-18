فرح الزاهد: الأكل متعتي الأولى والمفضلة على أي موعد غرامي

في تصريحات مفاجئة خلال لقائها مع الإعلامية سهير جودة، كشفت الفنانة الشابة فرح الزاهد عن حبها العميق للطعام، مؤكدة أن الأكل هو أولويتها قبل أي شيء آخر، وأوضحت فرح أنها لا تتوقف عن تناول الطعام في أي وقت من اليوم، سواء كانت سعيدة، حزينة، أو حتى مكتئبة، وقالت ضاحكة: "نفسي أكتئب وأخس زي الناس، لكن لما باكتئب باكل، أنا بحب الأكل".

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عشقها للأطعمة غير الصحية

فرح، التي عُرفت بحبها للأكلات الشعبية، قالت إنها تميل إلى تناول الأطعمة غير الصحية التي تزيد الوزن مثل البطاطس، البيتزا، والأرز، وأضافت: "حب الأكل نعمة بالنسبة لي، وأعتبره متعتي الأولى، أفتكر الأكل قبل الملابس"، مما يعكس مدى تعلقها بالطعام ،وفي سياق الحديث، أشارت إلى أنه في حال ارتبطت بشخص لا يحب الأكل أو لا يهتم به، فإن العلاقة لن تكون ذات معنى بالنسبة لها، ووصفت مثل هذا الشخص بأنه "دمه تقيل".

الطبخ ومهاراتها الخاصة

وبالرغم من حبها للطعام الجاهز، تحدثت فرح عن مهاراتها في الطبخ، حيث قالت إنها طباخة ماهرة وتستمتع بإعداد الأطعمة التي تحبها، وأوضحت أنها تضع في طعامها مشاعرها، وهو ما يجعلها قادرة على تحضير أطباق مميزة، وعلى الرغم من ذلك، أكدت فرح أنها لا تحب مشاركة طعامها مع أحد، مما يظهر حبها الكبير للأكل واحتفاظها به لنفسها.

الدايت: التحكم في الشهوة

أما عن كيفية التعامل مع شهوتها للطعام، قالت فرح إنها في بعض الأحيان تقوم بعمل "دايت" للسيطرة على وزنها، حيث تحدثت عن أعلى وزن وصلت إليه وكان 75 كيلوغرامًا، وأكدت أنها قادرة على التحكم في شهيتها عندما ترغب في ذلك.

علاقتها بشقيقتها هنا الزاهد

في إطار الحديث عن علاقتها بأختها هنا الزاهد، أشارت فرح إلى وجود بعض الخلافات بينهما، خاصة عندما تشعر أن كلام هنا معها يكون قاسيًا، ورغم ذلك، أكدت فرح أن علاقتها بشقيقتها قوية وأنها مثل أي علاقة بين الأخوات، حيث تختلف أحيانًا وجهات نظرهم، ولكنها تحترم دائمًا العلاقة العائلية بينهما.

التحدي مع الصورة النمطية

وفي النهاية، تحدثت فرح عن الصورة النمطية التي تراها الناس عنهن هي وشقيقتها، والتي غالبًا ما ترتبط بـ"الباربي"، وقالت: "مفيش حد باربي طول الوقت، هذه الصورة عننا ليست دقيقة تمامًا".

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