سعيد طرابيك.. تعرض للجدل في زواجه الأخير وانتهت حياته بالمرض

تمر ذكرى ميلاد الفنان الراحل سعيد طرابيك، الذي يعود اسمه ليتردد في الأذهان مقرونًا بابتسامته الطيبة وحضوره الخفيف، الذي ترك بصمة لا تُنسى في وجدان الجمهور المصري والعربي، رغم أنه لم يكن في الصفوف الأولى من البطولة حيث كان فنانًا من طراز خاص، عاش حياة مليئة بالتحديات الفنية والشخصية، ولمع في أدوار صغيرة لكنها كبيرة بتأثيرها، حتى صار وجهًا مألوفًا في البيوت، وروحًا خفيفة ترافقنا في المشاهد الكوميدية والدرامية.

في هذا التقرير، تستعرض الموجز محطات مهمة في حياة سعيد طرابيك الذي رحل بهدوء، وترك خلفه قصة إنسانية وفنية تستحق أن تُروى.

نشأة سعيد طرابيك وبدايته الفنية

ولد سعيد طرابيك في عام 1941 بمحافظة القاهرة، ونشأ في بيئة بسيطة تشبّع فيها بحب الفن والتمثيل منذ نعومة أظافره.

بدأ مشواره الفني في أواخر الستينيات، متحديًا ظروفه الخاصة، ورافضًا أن يكون مجرد ممثل عابر. لم ينتظر البطولة المطلقة، بل صنع من الأدوار الثانوية مساحة للتألق، وأثبت خلالها أن الموهبة لا تحتاج إلى مساحة واسعة كي تُضيء.

مسيرة فنية غنية رغم الظل

رغم أنه لم يُصنف ضمن نجوم الصف الأول، فإن طرابيك قدّم أكثر من 70 عملًا فنيًا تنوعت بين المسرح، والسينما، والدراما التلفزيونية. تميّز بخفة ظله وقدرته على تقديم شخصيات ذات طابع شعبي محبّب، من أشهر أعماله مشاركته في مسرحية "شاهد ما شفش حاجة" مع الزعيم عادل إمام، ومسلسل "العراف"، إلى جانب أدواره المؤثرة في أفلام مثل "البيه البواب" و"الجزيرة" و"الواد محروس بتاع الوزير" لم يكن مجرد ممثل كوميدي، بل جسّد شخصيات مختلفة تنقلت بين الطيبة والخبث، وبين الطرافة والجدية، دون أن تفقد صدقها.

سعيد طرابيك

زيجة أثارت الجدل وعلاقة حب قصيرة الأمد

ربما كانت أكثر لحظات حياته الشخصية إثارة للجدل، زواجه الثاني من الفنانة الشابة سارة طارق في أغسطس 2015، وهو الزواج الذي صدم الوسط الفني والجمهور نظرًا لفارق السن الكبير بين الزوجين.

زواج سعيد طرابيك

تعرّض طرابيك لهجوم لاذع، لكنه لم يلتفت، مؤكدًا أن الحب لا يعترف بالأرقام. استمرت العلاقة لبضعة أشهر فقط قبل أن يرحل عن الحياة، لكن ما كشفته سارة لاحقًا عن تعلقه بها واهتمامه بإسعادها، أضفى على العلاقة بعدًا إنسانيًا مؤثرًا، إذ قالت إنه كتب لها كل ما يملك، تعويضًا عن حياة قصيرة جمعت بينهما، قائلًا لها: "هي خدت مني كتير، وإنتي ماخدتيش حاجة".

أزمات عائلية في حياته الأخيرة

رغم مشواره الهادئ، لم تخلُ حياة طرابيك من الأزمات، خاصة على الصعيد العائلي. نشبت خلافات بينه وبين ابنه يوسف، وصلت إلى حد الاتهامات المالية، حيث تم استغلال توقيعه على إيصال أمانة في ظروف غامضة، أثار الكثير من الجدل وقتها.

كما نشبت خلافات حادة بعد وفاته، بعدما منعت زوجته الثانية أسرته من حضور العزاء، ما زاد من توتر العلاقات داخل عائلته.

وفاة سعيد طرابيك

في 15 نوفمبر 2015، أسدل الستار على حياة الفنان سعيد طرابيك بعد صراع مع مرض القلب، كان مقرّرًا أن يخضع لعملية تركيب دعامتين بالقلب، لكن القدر لم يُمهله، فرحل عن عمر ناهز 74 عامًا.

خيم الحزن على الوسط الفني، ونعاه جمهوره ومحبيه بكلمات حملت كثيرًا من الحب والاحترام لفنان خفيف الظل، عاش للفن ومات وهو في أوج مشاعره العاطفية.

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