سما المصري: دعيت على ريهام سعيد 3 سنوات ومرتضى منصور سامحني

في حلقة نارية من برنامج "من قريب" للإعلامي العراقي نزار الفارس، تطل الفنانة المصرية المثيرة للجدل سما المصري لأول مرة منذ خروجها من السجن، في مقابلة أثارت ضجة واسعة قبل عرضها الرسمي، والحلقة تُعرض مساء الجمعة في العاشرة على قناة "عراق الحدث"، ويرصد الموجز التفاصيل



هجوم ناري من سما المصري على ريهام سعيد "حبستني.. ودعيت عليها 3 سنين ونص"

خلال اللقاء، فجّرت سما المصري تصريحات صادمة بشأن الإعلامية ريهام سعيد، محمّلة إياها المسؤولية الكاملة عن دخولها السجن، وقالت:

"ريهام سعيد حبستني، ودعيت عليها طيلة فترة سجني اللي وصلت لتلات سنين ونص، وربنا يستر وما يتحققش دعائي فيها في بنتها."

وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر سابق بين الطرفين، إذ كانت ريهام سعيد قد رفعت عدة دعاوى قضائية ضد سما، انتهت بإدانتها وسجنها لعدة سنوات بتهم تتعلق بالإساءة والتشهير.

مرتضى منصور يسامح سما المصري في 21 قضية

أما عن المستشار مرتضى منصور، فقد كشفت سما المصري أن علاقتها به أخذت منحى آخر، مؤكدة أنه كان بإمكانه الزج بها في السجن في 21 قضية مرفوعة ضده، إلا أنه قرر مسامحتها.

"مرتضى منصور سامحني في 21 قضية.. كان يقدر يسجنني بس ما عملش كده، وده فضل كبير منه."

هذا التصريح لاقى تفاعلاً واسعًا، خاصة في ظل الخصومات الشهيرة التي كانت تجمع بين الطرفين قبل فترة سجنها.

سما المصري عن العوضي: "مش استايلي"

وتطرقت سما للحديث عن النجم أحمد العوضي، حيث علّقت على ملامحه وشخصيته بقولها:

"العوضي مش لايق عليا.. استايله مش شبهي."

رد نزار الفارس جاء سريعًا ومفاجئًا: "ده استايل ياسمين عبد العزيز مش استايلك!"، ما أضفى أجواء من السخرية والضحك على الحوار.

سما المصري تعلق غلي محمد رمضان وبدلة الرقص!

لم يسلم الفنان محمد رمضان من تعليقات سما المصري، حيث سخرت من إطلالته في أحد حفلاته بأمريكا، وقالت:

"لبس بدلة رقص.. أنا عندي نفس الطقم، قطعتين!"

محاولة ابتزاز سما المصري من منتج معروف

في مفاجأة أخرى، كشفت سما عن تعرضها لمحاولة ابتزاز من أحد المنتجين، حيث عرض عليها دورًا في عمل فني، لكنها اكتشفت أنه يحاول استدراجها لعلاقة غير شرعية.

"قاللي فيه دور ليكي.. ولما رحتله لقيته بيحاول يستغلني. رفضت طبعًا."

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